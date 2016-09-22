〈北部〉三星梨保險 寒害、颱風脫勾衝保單
〔記者江志雄／三星報導〕農作物天然災害保險選定高接梨試辦，但三星六十二名上將梨農僅四人投保，農民認為上將梨主要災情是寒害，颱風影響較小，投保項目寒害綁颱風險，多出颱風險的支出而興趣缺缺；農委會決定寒害、颱風險分開投保，提升投保意願，縣府十月將下鄉說明新制。
上將梨是高經濟作物，每年每公頃經營成本約九十萬元，近幾年來，春節前後嫁接期常遇上寒流，結果率驟降。以今年為例，年初霸王級寒流造成產量減半，上將梨品質評鑑首度停辦，一公頃雖有六萬元補助，對農民猶如杯水車薪。
農委會去年底開辦農作物天然災害保險，上將梨一公頃一年保費五萬一千元，農委會、縣府、農民各負擔三分之一，若被列入天然災害現金救助地區，公部門補助六萬元，另有保險公司六萬元理賠金，但三星鄉農民多持觀望。
農民向三星地區農會反映說，上將梨最大「殺手」是寒流，颱風來前多半完成採收，沒有必要投保颱風險，農作物天然災害保險把寒害與颱風險綁在一起，保單設計不當，也有人擔心投保後，領不到保險公司理賠金。
「加減保，不無小補！」果農翁松根是三星鄉四名投保人之一，他說，農民看天吃飯，投保農作物保險多層保障，他經營一公頃上將梨，年初寒害後，領到農委會六萬元現金救助，保險公司理賠六萬元，保險費支出一萬七千元，算一算划得來，其他農民見他理賠金入帳，發現農作物保險非兒戲，已打算跟進。
農業處表示，果農如果只投保寒害險，有兩種選擇，每公頃投保一萬兩千多元，理賠金三萬元，投保兩萬五千餘元有六萬元，保費同樣是農委會、縣府、農民各負擔三分之一，投保日期十一月到隔年三月，不過農委會和縣府補助只有三年，一○七年起，農民就要全額負擔保費。
三星地區農會說，寒害、颱風險脫勾後，果農投保意願應該會提升；農業處訂於十月五日到三星農會說明農作物保險新制。
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標題：〈北部〉三星梨保險 寒害、颱風脫勾衝保單
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