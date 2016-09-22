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〈北部〉崇右視覺系4作品 獲德國紅點獎

2016-09-22

〔記者俞肇福／基隆報導〕私立崇右技術學院視覺傳達設計系學子展現設計實力，四組參賽作品「腦波迷宮」、「覓東山」、「牛氓」、「陽光果子」，榮獲德國形象規劃設計及紅點包裝設計類獎四座，全校師生與有榮焉。

校長俞維昇說，學生藉由參與國內外競賽，增加競爭力和視野，這幾年下來，可以看出學生的文創設計軟實力的能量，正逐漸發揮。

視覺傳達系主任蔡長青說，「腦波迷宮」為視傳系畢展形象設計的主視覺，學生黃鈺雯、張維庭、簡嘉誼、王毓珺、陳亭妤的作品傳達出設計和靈感的連結，代表設計從靈感發想，在腦中如迷宮般複雜且精密運行，歷經千百回輾轉演練後呈現具體成果。

王文怡、李淑君、黃聖耀、廖翊婷、鄒侑珊的「覓東山」則結合蜂蜜與咖啡，包裝成伴手禮產品，「牛氓」以包裝牛軋糖出發，沈楚崴、洪婉婷希望呈現個性化的食品品牌風格；何南彥、胡叡珒、謝宗穎、吳博品的「陽光果子」，設計概念以金鑽鳳梨的視覺形貌出發，重新為傳統產業打造品牌的現代感。

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  • 私立崇右技術學院視覺傳達設計系4組參賽作品，榮獲德國形象規劃設計及紅點包裝設計類獎4座。 （圖為崇右學院提供）

    私立崇右技術學院視覺傳達設計系4組參賽作品，榮獲德國形象規劃設計及紅點包裝設計類獎4座。 （圖為崇右學院提供）

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