〈北部〉經國學院謝皓丞 廚師賽將赴英爭冠
2016-09-22
〔記者俞肇福／基隆報導〕私立經國學院廚藝系大四生謝皓丞獲得世界年輕廚師菁英賽台灣區冠軍，九月廿八日將至英國曼徹斯特參加世界總冠軍賽；市長林右昌昨天受邀到經國學院餐旅廚藝大樓試菜，祝福他為國爭光，行銷基隆。
世界年輕廚師菁英賽世界總決賽，採取黑盒子競賽，昨天的賽前成果發表會，採實境模擬比賽方式，由謝皓丞以指定食材，依循國際大賽時間流程及標準，烹製「炙燒墨魚佐花椰菜」、「板煎羔羊排」與「密漬鳳梨巧克力蛋糕」；市長林右昌、經國校長邱明源、經國學院董事長蔣初泰及工研醋董事長許嘉旭等人擔任評審當場試菜，四人盛讚謝皓丞對食材的巧思。
今年四月底，在經國學院登場的世界年輕廚師菁英賽台灣總決賽，廚藝系謝皓丞以前菜「香煎干貝」、主菜「板煎鴨胸」及甜點「巧克力慕斯蛋糕」，在年輕廚師中奪冠脫穎而出。
餐旅系主任周景堯說，謝皓丞獲得台灣冠軍後積極練習，過去這些年世界年輕廚師菁英賽的考題，也成為他練習菜餚的題庫；林右昌也拜託陪同出國的經國董事長蔣初泰，能夠向大會爭取後年世界年輕廚師菁英賽總決賽到基隆舉辦，市府將全力支持。
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