〈北部〉照顧失智老人 衛局培訓守護天使

2016-09-22

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市老年人口在今年突破五萬人，衛生局為因應邁入高齡社會的老人服務，今年起開辦失智症老人守護天使計畫，除了培訓失智者的守護天使，也結合醫療院所、長照機構、社區關懷據點、商家等，打造高齡失智者的友善環境。

與70間商家合作「友善店家」

衛生局和全聯、頂好、郵局、屈臣氏、麥當勞共七十間商家合作「友善店家」，若遇到疑似失智者會協助通報，希望強化社區支持系統，讓失智症患者及家屬更願意走出家門。

65歲以上老年人口 5萬362人

據內政部統計資料，截自六月底，基隆市六十五歲以上老年人口來到五萬三百六十二人，佔基隆市總人口十三．五四％，高於全國平均的十二．八三％，市府依失智症盛行率五％推估，基隆的失智者逾二千五百人。

衛生局保健科長楊慧玉指出，失智症的盛行率與人口老化有密切相關，年紀愈大失智症盛行率愈高，且每五歲盛行率有倍增趨勢；根據衛福部調查，六十五歲以上長者平均每十二人有一人罹患失智症，到了八十歲，每五人就有一人失智。

楊慧玉表示，為了預防失智症的發生及減緩失智者病情惡化，衛生局今年首度辦理守護天使計畫，至今已開辦四十二場次說明會，有逾二千人次參與，並培訓一百九十九名具醫護相關背景的失智種子講師。

楊慧玉說，失智種子講師的任務是讓民眾認識失智症及早期十大症狀、提供諮詢及照護資源，以及協助自身週遭失智長者解決生活問題，讓失智長者能在自己居住的社區環境，安全且舒適的生活。

衛生局長吳澤誠表示，目前還沒有任何藥物可以治癒失智症，建議民眾多動腦保持好奇心，養成終身學習的習慣，可增強腦細胞間有效的神經鍵結，每週規律運動二次以上，並且多攝取蔬果、豆類、堅果、魚類地中海型飲食，遠離菸酒，必要時尋求醫師藥物治療。