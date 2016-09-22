〈北部〉亞太2生製茶奪金 揚威國際賽

2016-09-22

〔記者許展溢／頭份報導〕亞太創意技術學院茶業技術應用系學子湯智暉、陳亞瑄，參加中國舉辦的二○一六年「第十一屆國際名茶評比」，以金萱烏龍茶，擊敗七十多名世界各國的製茶師，獲得金獎榮耀。

這項賽事每兩年在中國峨嵋山舉辦，經世界茶葉聯合會授權，評比項目包括綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黃茶、黑茶、花茶及二○一五年、二○一六年生產的普洱茶，本屆計有約八十人參賽，大多為來自世界各國的製茶專業人士，僅湯智暉、陳亞瑄兩人是學生。

系主任藍芳仁表示，湯智暉、陳亞瑄等人四月間先到南投縣竹山鎮進行兩天一夜春茶製茶，由於該處緯度低、海拔高，茶樹品質好，使用當地茶農茶菁，再配合當地製茶廠現場製作，避免茶菁走味。

藍芳仁說，因發酵過程需定時翻攪，才能激發茶葉特有香氣，湯智暉、陳亞瑄打地舖睡在茶廠，設鬧鐘定時翻攪茶葉，按照步驟帶著他們做，兩人各製三十斤金萱烏龍茶參賽，全程只花兩天。

已有中國高級評茶員、台灣製茶技術士證照的湯智暉說，首次參加製茶比賽獲獎，都是系上老師、同學一起努力成果，將會在製茶領域深入了解，繼續努力。