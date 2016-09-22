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〈北部〉作育英才40載 資深教師︰孩子好就滿足

2016-09-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕教師節即將到來，縣府昨天表揚榮獲教育部師鐸獎的烏梅國中校長林孟君、竹南國小教師章新楓，與縣內服務滿廿年的資深優良教師一百廿一人、交通安全教育導護老師及志工廿七人，感謝他們為苗栗作育英才的付出。

縣府表揚師鐸獎得主及資深教師

林孟君自小家庭經濟困窘，半工半讀完成學業，從國中放牛班的班長到教育學博士，因自身的成長經驗，多年來，她關懷弱勢孩子的學習動機及思考引導孩子學習的策略，激發學生學習興趣，並與社區結合，讓家長看到孩子的改變。

章新楓的父親是客家人，母親是賽夏族，她從小立志要當老師，也秉持著「教育乃是百年樹人的良心事業」，任教卅二年來，對教育熱忱不減。她為傳承客語，更投入客家歌唱表演的社團訓練，每天利用晨間時間教唱，還顛覆傳統，導入創意模式，引發學生興趣，傾全力教會每個孩子。

資深優良教師部分，信德國小校長黃燕宗、僑善國小校長范永來、建國國中教師羅細美、卓蘭高中教師邱慧真等四人，服務年資都滿四十年，將人生的精華時段奉獻給教育；他們都謙虛地表示，只要看到孩子一天比一天更好，就心滿意足了！

徐耀昌表示，教育是充滿大愛的工作，也肩負了百年樹人的神聖使命，感謝這群時刻守護孩子未來的教育人員；並期勉學子與教育人員，用心落實「有付出，才有傑出；有投入，才能深入」，讓苗栗的子弟出類拔萃。

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  • 信德國小校長黃燕宗、僑善國小校長范永來、建國國中教師羅細美、卓蘭高中教師邱慧真等4人，服務年資都滿40年，將人生的精華時段，都奉獻給教育。（記者彭健禮攝）

    信德國小校長黃燕宗、僑善國小校長范永來、建國國中教師羅細美、卓蘭高中教師邱慧真等4人，服務年資都滿40年，將人生的精華時段，都奉獻給教育。（記者彭健禮攝）

  • 烏梅國中校長林孟君（左三）、竹南國小教師章新楓（右三），榮獲今年教育部師鐸獎，昨天接受縣府表揚。（記者彭健禮攝）

    烏梅國中校長林孟君（左三）、竹南國小教師章新楓（右三），榮獲今年教育部師鐸獎，昨天接受縣府表揚。（記者彭健禮攝）

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