〈北部〉竹南國中地下停車場案解約 招標重來

2016-09-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹南鎮市區停車空間不足，縣府獲中央一億四千萬元補助，規劃在竹南國中興建地下停車場，但廠商於四月得標後，對契約內容有異議，提行政院公共工程委員會調處，結果終止契約，一切得從頭來過；地方抱怨此案不僅空轉五個月，也擔心若縣府無法及時順利發包，中央補助款恐被收回。

空轉5月 地方憂補助款收回

縣府工務處長趙清榮表示，內政部長葉俊榮於二日拜會縣長徐耀昌，討論竹南大埔土地徵收拆遷案衍生的原地重建等事項，工務處同時向內政部提出竹南國中地下停車場興建案的瓶頸，獲內政部理解，並同意保留。

立委︰中央106年預算仍保留

立委陳超明也在中央協調；他說，因中央是依照工程進度給予補助，目前中央的一○六年度預算還有，但一○七年度的預算仍待努力，他會全力協助，讓停車場案能夠順利推動，也呼籲縣府加緊腳步再度招標。

趙清榮說，竹南國中地下停車場興建標案，預計本週就能上網，經一個月的等標期後開標，若開標順利，決標後，工務處將再製作契約書與得標廠商簽約，預計年底可動工。

竹南國中地下停車場興建案於今年四月決標，因得標廠商對契約中工程「有價料」，也就是工程興闢所產生、可轉賣作為建築材料的卵石土方，希望能將從得標總價內折減，不願簽約，並提行政院公共工程委員會履約爭議調處。

因行政院審計部有明文要求，避免帳目紊亂，廠商不得以此折減，遂裁定雙方終止契約，縣府須重新辦理招標，等同該興建案空轉了五個月。地方認為經費爭取不易，期盼工程能早日推動，以免被中央收回。

竹南地區近年人口增加快速，停車位需求遽增，但老舊道路拓寬不易，竹南國中、高中周邊交通常壅塞，經陳超明協助爭取，規劃在竹南國中興建地下停車場，獲內政部營建署一億四千萬元補助，縣府及竹南鎮公所分別負擔四千萬元、二千萬元，預計提供二百零五個汽車、四十二個機車停車位。