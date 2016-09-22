| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹南國中地下停車場案解約 招標重來

2016-09-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕竹南鎮市區停車空間不足，縣府獲中央一億四千萬元補助，規劃在竹南國中興建地下停車場，但廠商於四月得標後，對契約內容有異議，提行政院公共工程委員會調處，結果終止契約，一切得從頭來過；地方抱怨此案不僅空轉五個月，也擔心若縣府無法及時順利發包，中央補助款恐被收回。

空轉5月 地方憂補助款收回

縣府工務處長趙清榮表示，內政部長葉俊榮於二日拜會縣長徐耀昌，討論竹南大埔土地徵收拆遷案衍生的原地重建等事項，工務處同時向內政部提出竹南國中地下停車場興建案的瓶頸，獲內政部理解，並同意保留。

立委︰中央106年預算仍保留

立委陳超明也在中央協調；他說，因中央是依照工程進度給予補助，目前中央的一○六年度預算還有，但一○七年度的預算仍待努力，他會全力協助，讓停車場案能夠順利推動，也呼籲縣府加緊腳步再度招標。

趙清榮說，竹南國中地下停車場興建標案，預計本週就能上網，經一個月的等標期後開標，若開標順利，決標後，工務處將再製作契約書與得標廠商簽約，預計年底可動工。

竹南國中地下停車場興建案於今年四月決標，因得標廠商對契約中工程「有價料」，也就是工程興闢所產生、可轉賣作為建築材料的卵石土方，希望能將從得標總價內折減，不願簽約，並提行政院公共工程委員會履約爭議調處。

因行政院審計部有明文要求，避免帳目紊亂，廠商不得以此折減，遂裁定雙方終止契約，縣府須重新辦理招標，等同該興建案空轉了五個月。地方認為經費爭取不易，期盼工程能早日推動，以免被中央收回。

竹南地區近年人口增加快速，停車位需求遽增，但老舊道路拓寬不易，竹南國中、高中周邊交通常壅塞，經陳超明協助爭取，規劃在竹南國中興建地下停車場，獲內政部營建署一億四千萬元補助，縣府及竹南鎮公所分別負擔四千萬元、二千萬元，預計提供二百零五個汽車、四十二個機車停車位。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
農村再生補助將分流 農友憂衝擊

農村再生計畫，明年補助方式將有重大變化！受理對象分流，農委會水保局受理民國一百到一○二年通過審核的農村再生社區提案；各縣市政府輔導近四年新列…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：〈北部〉竹南國中地下停車場案解約 招標重來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.