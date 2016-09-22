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〈北部〉獎勵良師 竹市表揚297人

2016-09-22

〔記者洪美秀、黃美珠／綜合報導〕新竹市政府昨天表揚優秀教師，其中東門國小退休校長黃美鴻今年榮獲教育部師鐸獎及星雲教育獎典範教師獎雙項殊榮，市長林智堅期盼她退而不休，為新竹市的教育貢獻專業與傳承經驗。

今年有六名教師獲竹塹明志獎，包括舊社國小黃淑媛、育賢國中李欣穎、建功高中林瑛密、西門國小朱山玲、培英國中魏芳珍和東門國小李怡穎；獲竹塹菁師獎的教師則有光武國中黃碧珍、水源國小陳琬瑜、虎林國中陳麗鈴、竹光國中陳美齡、南華國中葉劉秀珍及內湖國小謝翠祝。

市府教育處表示，今年共頒發教育部師鐸獎、竹塹明志獎、竹塹菁師獎、特殊優良教師獎、優良外師及服務滿卅、廿、十年的資深優良教師共兩百九十七人。

此外，新竹縣東安國小教學組長林貝絲，用平板等行動裝置，透過遊戲軟體執行走動教學，還指導學生錄製校內十六個景點有聲導覽，並以網路平台促進師生互動作業，讓校園e化成效具體可見，去年獲全國國中小行動學習傑出教師獎，今年再獲全縣特殊優良教師獎。

林貝絲最近又針對萬聖節設計了東安抓寶特攻隊活動，計畫十月底以四節課輪流方式，採分組分區在校園內八個地方依照提示，進行擴增實境類似當紅寶可夢的抓鬼行動。

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  • 竹縣東安國小教學組長林貝絲（右）指導學生做有聲導覽。（記者黃美珠攝）

    竹縣東安國小教學組長林貝絲（右）指導學生做有聲導覽。（記者黃美珠攝）

  • 新竹市長林智堅頒獎肯定獲師鐸獎的已退休校長黃美鴻。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅頒獎肯定獲師鐸獎的已退休校長黃美鴻。（記者洪美秀攝）

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