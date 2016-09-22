〈北部〉農村再生補助將分流 農友憂衝擊
2016-09-22
〔記者黃美珠／新埔報導〕農村再生計畫，明年補助方式將有重大變化！受理對象分流，農委會水保局受理民國一百到一○二年通過審核的農村再生社區提案；各縣市政府輔導近四年新列名的農再社區爭取補助外，也可另以軸線規劃，發展地方的區域型休閒農業區。有農友認為宣導不夠並憂心第一批農再社區的前景將受衝擊。
新竹縣政府表示，相關政策約九月初才比較明朗，很多農民不清楚而感到焦慮，水保局台北分局近期已頻繁下鄉宣導說明。
新埔鎮大坪社區是全國第一批農村再生社區之一，當地農友黃劉振說，這項新政策上路倉促，宣傳不夠，很多農民都不知道，受衝擊的是第一批農再社區的前景。因為計畫時間已經結束，提案被限制不能透過縣府向農委會爭取經費，只能向水保局提出。
黃劉振說，雖還另有機會成為縣府規劃的軸線計畫一員，但如果縣府不夠積極或未被縣府列入軸線發展內，不僅原來領先成為農再社區的優勢將盡失，過去投入的資源也形同浪費，甚至要面臨「被退場」的局面，應正視這個問題。
水保局台北分局副分局長高伯宗說，明年起為鼓勵擴大參與，總局將只剩下原來三分之一的預算，提供第一批農再社區提報競爭型計畫，協助持續升級永續發展。
剩下的經費由農委會統一受理各縣市政府審核一○三年後的農再社區提案，每社區上限補助兩百萬元。另賦予縣市政府每案三千萬元、一年最多可提三案，規劃串連各自境內的軸線發展。
不過，新竹縣政府表示，從農委會收到的訊息是軸線發展計畫一年最多三千萬元，一次可提三年的延續性計畫。
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