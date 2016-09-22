〈北部〉竹市精彩藝文週末 紙風車夜市演出

2016-09-22

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市這個週休假期吹藝術人文風！市府除舉辦新竹生活節系列活動，還有小朋友最愛的紙風車劇團前進內湖夜市演出。

慢步護城河 遊市集賞樂舞

新竹市長林智堅說，文化局主辦的新竹生活節廿四日、廿五日推出「慢步護城河」活動，有熱音、熱舞競賽及街頭表演、悅讀市集、城廊文創市集、兒童故事屋、療癒工坊手作教學等。

另舉辦生活講座邀請攝影師花間小路演講「從視窗微觀天下，用相機捕捉精彩，用影像記錄生活」、藝人張兆志分享「為愛急診x愛情處方箋」；療癒工坊DIY體驗活動則邀請文創達人分享生活小物手作，當天上午十一點在大會服務台現場開放登記，限額廿人。

十月一日、二日在關新公園推出「國際日」，有十五個不同國籍的國際友人，將帶來異國美食、藝術品、手作、表演，邀請市民體驗藝術創作及美食，認識各國文化。

此外，紙風車三六八兒童藝術工程，後天（廿四日）晚間七點在香山區內湖夜市廣場演出「台灣幻想曲」，還有為新竹市民量身打造的「新竹的故事」，林智堅邀請親子一同觀賞，讓孩子與故鄉建立連結，親子互動更有溫度。

林智堅說，紙風車劇團「新竹的故事」以新竹歷史為根源，融入地方特色，期許透過表演，讓孩子了解家鄉的文化故事。