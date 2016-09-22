〈北部〉（竹縣）王爺壟新路破損樹枯 公所拒接管

2016-09-22

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣政府原擬九月起，將王爺壟區段徵收闢建的道路、人行道和栽植的行道樹，移交給湖口鄉公所；但公所認為路樹大量枯死，人行道也多處破損，要求先整修後完成驗收才同意接管，並同時撥給管理維護費；縣府工務處表示，將再與公所協調，希望年底或明年初完成補植等工程後逐項移交。

縣府︰補植修繕後逐項移交

湖口鄉都市計畫王爺壟區段徵收，一百年由縣府完成公共設施，但僅六座公園綠地和路燈於一○二年底移交給湖口鄉公所。鄉公所表示，工務處上月行文請公所自九月起接管區內廿條道路、人行道和上千棵行道樹。

但公所發現，王爺壟區內行道樹大量枯死，部分道路和人行道也因民眾興建房子，工程車輾壓造成破損、下陷，一旦接手，需花一大筆錢維修。

公所表示，站在為民服務的第一線，理應接管，但縣府首次移交公園和路燈時，僅答應前三年每年撥給一百萬元維護費，之後都由公所自籌；這次移交道路等三項公設，卻未承諾相關補助。

公所概估光是例行維護，不含損壞修復和汰舊換新，每年花費至少二、三百萬元，因此回覆縣府，建請辦理補植、修繕並完成驗收，再逐項移交。

此外，公所指出，鄉庫財源有限，縣府辦理王爺壟區段徵收設有開發基金，標售抵費地有盈餘時，理應優先投資在公設後續的維護上。

縣府工務處在六月時曾統計，王爺壟的錫蘭肉桂等行道樹枯死六百多棵。養護科昨天表示，已編列補植經費二百三十萬元，但礙於季節不對，預定十二月到明年元月間分批補植風鈴木、楓香、阿勃勒、烏心石、小葉欖仁等樹種。將與鄉公所討論，擇定重要道路優先補植、辦理路面加封與人行道修復，再逐項移交給公所。

至於接管維護費，公設開發完成後僅前三年有補助，之後縣府原則上不會直接撥款，但會「結合公所資源從旁協助」。