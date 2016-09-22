〈北部〉鐵玫瑰音樂節 下週末樂團大賽

2016-09-22

〔記者陳昀／桃園報導〕「桃園瘋搖滾」系列活動「鐵玫瑰音樂節」，下週末（十月一日、二日）下午兩點將在桃園展演中心展開，滅火器樂團、馬修連恩昨天為活動宣傳，號召「去年沒來的，今年別再錯過！」「鐵玫瑰熱音賞」在九月廿四日、廿五日先舉行樂團大賽，得獎隊伍將在「鐵玫瑰音樂節」演出。

市長鄭文燦表示，今年打破框架，打造室內及戶外的雙舞台輪番競演並加入多元曲風，另有「新秀小舞台」讓獨立樂團自由報名、演出，希望讓「鐵玫瑰音樂節」成為桃園的品牌。

室內的「鋼鐵」舞台走搖滾曲風，包含MATZKA、神棍樂團、滅火器樂團、麋先生、宇宙人、董事長樂團等；戶外的「玫瑰」舞台匯集新民謠、爵士、跨界音樂，包含王榆鈞與時間樂隊、「藍。掉」、王宏恩、馬修連恩、絲竹空爵士樂團、韋禮安等，並和知名的「週末狂潮」合作，舉行音樂主題市集，詳情查詢「桃園瘋搖滾」官網。