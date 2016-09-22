〈北部〉原住民族音樂節 30組中外團隊演出

2016-09-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕「看見．太陽在桃園—原住民族國際音樂節」，從明天起一連四天的下午四點到晚上九點在桃園區藝文廣場舉行，共有卅組來自國內外的原住民族表演團隊演出，主辦單位昨天邀請原創歌手、金曲歌王巴賴等國內外原民團體，為活動宣傳造勢。

行政院原住民族委員會副主委伊萬．納威，昨天與市長鄭文燦共同主持記者會，邀請巴賴、「A.SA樂團」及來自印地安的「Anka Phaway」與摩洛哥的「Rabia Iguimdrane」 為音樂節活動代言。

明天晚上七點卅分安排「浪漫星空電影院」，播映奪得第十八屆台北電影獎五項大獎的「只要我長大Lokah Laqi ! 」；原住民音樂表演從廿四日起一連三天，邀請卅組國內外原住民族表演團隊與藝人，包括動力火車、紀曉君、舒米恩、戴愛玲、Boxing、巴賴等，與來自澳洲Shellie Morris、摩洛哥Rabia Iguimdrane等國際知名團隊。

活動期間，現場還有六十個原住民族主題市集，以美食、文創呈現各地的原鄉風情。