〈北部〉《3女童請假參加桃映紅茶促銷活動》議員批剝奪受教權 家長：比整天抓寶好
2016-09-22
市府：經家長同意 事後會補課
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府、龜山農會昨天合辦「桃映紅茶」促銷活動，邀請三位就讀幼兒園大班、小一的女童泡茶，由於三位小朋友都是請假參加，市議員舒翠玲、楊朝偉事後得知批評說，怎麼可以因為商業活動而剝奪小朋友的受教權？教育局長高安邦表示，活動也推廣敬老愛幼，這對小朋友也是生活教育，請假都經過家長同意，事後會補課，不影響學習進度。
龜山農會理事長吳文樹也說，參加活動的三位小朋友，經常和父母參加農會茶藝研習活動，對茶藝很有興趣，才會主動參加活動，在家長的支持下也向學校請假，程序沒問題。
一位女童的家長表示，茶藝活動可以培養小朋友的定性、學習禮儀、提升專注力、學習力，這是很好的活動，總比整天抓寶、上網好，連學校老師都鼓勵參加這樣活動，民代的批評是不了解實情也過於嚴苛。
舒翠玲、楊朝偉昨天並未參加這項活動，但兩人事後得知直呼「誇張、離譜」，表示學生應該要在課堂上好好上課，如今卻成為大人的商業行銷工具，影響受教權；舒翠玲並說，市府辦活動利用學生擔任接待或表演節目，似乎已習以為常。
這場名為「龜山區桃映紅茶名人行銷暨尊老愛幼茶與樂饗宴」活動，由市府農業局補助龜山農會辦理行銷，邀請市長鄭文燦代言，主辦單位安排一名就讀小一女童泡茶，奉茶給祖母及媽媽，另安排兩名分別為小一、幼兒園大班的女童「奉茶帖」及奉茶給鄭文燦品茗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 配合機捷 A21環北站、桃園巨蛋轉運站年底啟用
- 纜線地下化 佛陀紀念館前更「清淨」
- 農村再生補助將分流 農友憂衝擊
- 高市「一日農夫」夯 明前進東京國際旅展
- 《高市畜牧業風災》至少掛了3000雞 屋頂吹破嚇死豬
北部‧本日最多瀏覽
農村再生補助將分流 農友憂衝擊
農村再生計畫，明年補助方式將有重大變化！受理對象分流，農委會水保局受理民國一百到一○二年通過審核的農村再生社區提案；各縣市政府輔導近四年新列…
網友回應
熱門新聞
- 鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 立院初審通過 特偵組明年廢除
- 萬噸肉食鱘魚逃入長江 生態浩劫影響數十年
- 繽紛夏利豪 繁星花世界
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials forced to leave UN meet
- 杜特蒂比中指 轟歐盟「偽君子」
- 認識20年 鍾小平不慎爆料陳彥伯外遇徵兆...
- 政黨法草案 民、國兩黨輪流排審
- 張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」
- 美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％
- 曾銘宗向監院告發 政院︰難脫責
- 太景抗生素新藥 10月中國上市
- 布裘百億財產大戰開打 傳簽婚前協議 附偷吃條款
- 鏗鏘集更正啟事
- 自由廣場》假日加班規定 非放寬不可
- 中國女學生刺手臂提神 開刀取出18截筆芯
- 瑪莉詠沾小布 驚爆有種
- 醉媽狂掐2歲兒頸 PO網嗆：告我吧
- 〈最新上市〉飛利浦蔬果鮮磨機HR1932
- 喝醉把人打成半癱 男判5年半
- 全球最佳大學排名 台大跌至195新低
- 海倫清桃傲秀比基尼 認王燦是理想男友
- 統一超、聯邦快遞合推FedEx便利寄
- 台灣瘋查兆豐案 傳惹怒巴拿馬政府…
- 林書豪黃金時期 籃網教練：就在新球季
- 敘國救援車隊遇襲 美俄交鋒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee freezes KMT bank account
- 9成黃魚疑走私來台 立委籲扶植養殖
- 投打失衡 球評︰裁判也是關鍵
- i7曜石黑登台 量稀搶抽號碼牌
- 郭子乾柯P上身 大玩外星梗
- 美B-1B轟炸機 降落南韓待命
- 生醫公司牛樟椴木來源不明 查扣6公噸
- 防失智 魏明谷主張老人賭博除罪化
- 921週年 地質敏感環評案公布
- 挺8月肚吸毒 自欺不影響胎兒
- 線上影音大戰哈韓！搶播同步韓劇 《屍速列車》帶動韓國電影熱
- 日航哆啦A夢班機啟程
- 謝佳見不顧舊疾 操肌準備脫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉《3女童請假參加桃映紅茶促銷活動》議員批剝奪受教權 家長：比整天抓寶好
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分