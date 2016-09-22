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〈北部〉《3女童請假參加桃映紅茶促銷活動》議員批剝奪受教權 家長：比整天抓寶好

2016-09-22

市府：經家長同意 事後會補課

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府、龜山農會昨天合辦「桃映紅茶」促銷活動，邀請三位就讀幼兒園大班、小一的女童泡茶，由於三位小朋友都是請假參加，市議員舒翠玲、楊朝偉事後得知批評說，怎麼可以因為商業活動而剝奪小朋友的受教權？教育局長高安邦表示，活動也推廣敬老愛幼，這對小朋友也是生活教育，請假都經過家長同意，事後會補課，不影響學習進度。

龜山農會理事長吳文樹也說，參加活動的三位小朋友，經常和父母參加農會茶藝研習活動，對茶藝很有興趣，才會主動參加活動，在家長的支持下也向學校請假，程序沒問題。

一位女童的家長表示，茶藝活動可以培養小朋友的定性、學習禮儀、提升專注力、學習力，這是很好的活動，總比整天抓寶、上網好，連學校老師都鼓勵參加這樣活動，民代的批評是不了解實情也過於嚴苛。

舒翠玲、楊朝偉昨天並未參加這項活動，但兩人事後得知直呼「誇張、離譜」，表示學生應該要在課堂上好好上課，如今卻成為大人的商業行銷工具，影響受教權；舒翠玲並說，市府辦活動利用學生擔任接待或表演節目，似乎已習以為常。

這場名為「龜山區桃映紅茶名人行銷暨尊老愛幼茶與樂饗宴」活動，由市府農業局補助龜山農會辦理行銷，邀請市長鄭文燦代言，主辦單位安排一名就讀小一女童泡茶，奉茶給祖母及媽媽，另安排兩名分別為小一、幼兒園大班的女童「奉茶帖」及奉茶給鄭文燦品茗。

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  • 市府推廣桃映紅茶，兩名奉茶帖及奉茶小朋友都是請假參加活動。（記者謝武雄攝）

    市府推廣桃映紅茶，兩名奉茶帖及奉茶小朋友都是請假參加活動。（記者謝武雄攝）

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