〈北部〉配合機捷 A21環北站、桃園巨蛋轉運站年底啟用

2016-09-22

交通局規劃在六處地點設轉運站

〔記者謝武雄／桃園報導〕因應機場捷運等重大交通建設工程，市府交通局規劃在全市六處地點設置轉運站，其中，機場捷運A21環北站、桃園巨蛋臨時轉運站在今年底可籌設完成，可配合機場捷運通車及台一線八公里免費公車試辦；G12經國臨時、機場捷運A8長庚醫院站，這兩處的用地已取得，在規劃設計中；至於大溪、八德轉運站尚未取得土地。

交通局長高邦基昨天在市政會議報告，市長鄭文燦表示，A8長庚醫院等四處轉運站的土地已經取得，應儘速完成相關工程，至於八德、大溪轉運站由都市發展局等單位協助用地取得。

A21環北站轉運站占地約一公頃，當初高鐵局考量捷運站附近將新設中豐北路交流道，因此在設置場站時也一併規劃轉運站，目前大致完成，可配合捷運通車啟用，除了提供公車停靠，也有汽、機車停車場。

桃園巨蛋臨時轉運站，規劃在桃園區三民路及萬壽路側的人行道設置長廊式候車亭，配合今年底台一線八公里免費公車試辦政策，讓公車發車點改在三民路及萬壽路口，減少台一線復興路發車總站的交通負擔。

A8、G12轉運站 明年下半年可完工

機場捷運A8長庚醫院站、G12經國臨時轉運站，分別選在長庚醫院旁的公十二用地、經國重劃區停車場用地，G12經國臨時轉運站占地○．三五公頃，目前正在規劃設計中，明年下半年可完工，提供國道客運上、下南崁交流道的轉乘使用；A8長庚醫院站選定公十二用地，占地六公頃，仍在評估是否變更為交通用地，因此轉運站完工時間會拖到一○七年的下半年，將提供國道客運上、下林口交流道轉乘使用。

大溪、八德轉運站土地 仍在處理中

大溪轉運站設在大溪區仁和路埔頂營區，土地屬軍方所有，目前由都市發展局辦理區段徵收，未來可望取得二．五公頃轉運站用地，市府也規劃在大溪交流道、大溪老街周邊尋找合適土地設置轉運站。

在八德轉運站部分，原則上設在大湳交流道附近，但周邊沒有閒置的公有土地，研議租用交流道附近的土地設置。