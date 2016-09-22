〈中部〉〈才一週大〉女嬰裝紙袋遺棄 狠心越母找到了
2016-09-22
〔記者陳建志／台中報導〕台中一名出生約一週的女嬰，13日晚間遭人狠心裝進紙袋，丟棄在霧峰四德路一間土地公廟外，警方調閱沿線監視器並連日查訪、埋伏，前晚逮捕遺棄的趙姓逃逸越南籍移工；她坦承9月初獨自在租屋處產下女嬰，因擔心逃逸身分曝光遭遣返，才會將女嬰放在土地公廟前，希望被人發現照顧，警方昨依遺棄罪和逃逸外勞移送法辦。
四德派出所所長丁銘哲表示，獲報後調閱監視器，得知遺棄者是一名年輕女性；調閱沿線監視器後，發現該名女子騎乘電動腳踏車，最後消失在霧峰北豐路，研判住在附近；經連日查訪、埋伏，前晚9點多見28歲越南籍趙姓女子外出，上前盤查，趙女坦承遺棄女兒，且是逃逸移工。
趙女表示，在越南已結婚，經合法申請，1月到台灣工作時，不知自己已懷孕。因擔心懷孕遭遣返，6月時從雇主處逃逸，並在霧峰租屋躲藏；不敢到醫院生產，於是9月初自行在租屋處剪斷臍帶、生下女兒。擔心遭查獲遣返，加上無力獨自照顧女兒，才會將女兒放在土地公廟前，希望被人發現照顧。
由於趙女涉嫌遺棄罪，且是逃逸移工，警訊後，昨將她移送移民署台中專勤隊，併案函送台中地檢署偵辦。
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