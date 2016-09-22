〈中部〉員林吳神父養生會館 燒光光

2016-09-22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市莒光路上知名的吳神父養生泡腳會館，昨下午3點傳出大火，100多坪的會館中擺放大量易燃裝潢物品，火勢一發不可收拾。縣消防局派出20輛消防車趕往灌救，所幸30多名員工與客人及時逃出，無人傷亡；初步研判疑電線走火引燃，確實起火原因還要進一步釐清。

兩間店面毀了 財損上千萬

據吳神父養生會館員工表示，昨下午3點左右，發現門口變電箱冒出火花，趕緊拿出滅火器撲滅，豈料火勢如導電般，火花啪啪啪地直接竄入屋內，根本來不及滅火，整間會館就已陷入火海；眼看搶救無望，只好趕緊呼叫店內員工與客人逃出。

業者林先生表示，兩間店面幾乎全部付之一炬，目前無法入內清點財產損失；由於是承租的店面，裡面也有很多木雕藝術品，損失金額應有上千萬元。