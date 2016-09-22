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〈中部〉首度到台中 女性影展10.20開演

2016-09-22

〔記者黃鐘山／台中報導〕國際女性影展將首度於中市開展，十月廿日至廿三日在日日新大戲院放映十七場佳片，為性別意識和電影美學提供更多觀點，市長夫人廖婉如說，感謝女性影展涵養這座城市，相信女性導演編導的影片，更能幫助民眾拓展視野，讓市民有更多溫度。

市府新聞局與台中影視發展基金會首次合辦「二○一六年台中國際女性影展」，廿一日舉行影展開跑記者會，由廖婉如與出身台中的藝人陳庭妮一起將二張電影套票拼合，象徵今年女性影展雙線敘事、台北台中雙城聯映的特色。

台灣女性影像學會理事長范情說，開幕片《人生排練中》來自孟加拉，以舞台劇演員做為主角，呈現孟加拉女性的困境；閉幕片《雪地裡的擁抱》則藉由南韓慰安所少女的故事，呈現女性的韌性，引出對歷史的深思。

藝人陳庭妮也現場分享觀看《榆樹與海鷗》的心得，她自己相當喜歡觀看國外藝術片，而今年在自己生長的土地舉辦女性影展，讓大家能就近選擇自己關注的議題前往影廳觀看，是一件非常幸福的事。

新聞局表示，今年影展結合在地藝文商家與團體，將陸續舉辦選片指南和「國際影人．聚焦台中」、「台灣女導演對談」等活動，探討電影產業中的性別。影展預售票即日起開賣，相關活動訊息請至台灣國際女性影展官方臉書、部落格查詢。

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  • 2016年台中國際女性影展開跑，市長夫人廖婉如（右二）出席記者會力挺。（記者黃鐘山攝）

    2016年台中國際女性影展開跑，市長夫人廖婉如（右二）出席記者會力挺。（記者黃鐘山攝）

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