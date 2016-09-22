〈中部〉代養家庭教導 害羞流浪犬有新家

2016-09-22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕動保處動物之家兩歲流浪犬「牛妹」長期在外流浪，個性孤僻又膽小，總是夾著尾巴躲在角落，不受認養人青睞，動物之家試辦「孤狗家庭計畫」，帶牠到代養家庭感受愛與學習社會化，變得親人又活潑，兩個月後就找到新主人認養。

牛妹是隻兩歲黑白斑的流浪犬，今年三月被民眾撿到、送到動物之家，可能長期在外流浪或是曾受到傷害，總是尾巴夾在兩腿間、躲在籠舍角落，頭好壯壯但是太內向害羞，常被來園區認養的民眾所忽略，一直找不到新主人。

動物之家今年七月送牛妹到代養家庭，陳姓飼主也養了一隻小狗「肚子」，牛妹有了暫時的爸媽和「肚子」姊姊，飼主有耐心地引導和矯正牛妹膽小個性，常帶到公園接觸人群、和狗朋友在草地追逐，也到農場接觸不同動物，跟著肚子姊姊學習，變得活潑和自信。

陳姓飼主在自家臉書肚子狗狗粉絲團貼文為牛妹尋找認養人，住在高雄的謝先生一家特地去台中認識接觸，本月可愛的牛妹終於找到新家人，也有新名字塔米，找到幸福。

動物之家指出，目前收容六百隻流浪犬等待認養，可能長期流浪等原因，六成社會化不足，比較膽小、害羞或有攻擊行為，園區除了有馴犬員教導，也希望以代養家庭取代籠舍，今年有六十八隻參加，已有十二隻找到家，希望尋找更多有愛心、耐心和經驗的家庭協助代養三個月，每月提供二千元代養費。