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〈中部〉換水管挖路 驚見地基被掏空

2016-09-22

〔記者何宗翰／台中報導〕烏日區中華路正在進行自來水管汰換工程，市議員陳世凱前天接獲民眾通報，發現開挖處接污水下水道的涵管早已斷裂掉落，在水流的沖刷下，已經出現寬約兩公尺的大洞，緊急聯絡相關局處前往會勘，確認為當初施工不當所導致，要求市府水利局應立即搶修，並對此不當工程究責。

自來水管線汰換工程從六月多開始進行，前天在烏日區九德里中華路一段施作時，民眾發現有一節下水道涵管掉落，但所排放的污水持續沖刷，造成地基被掏空，出現寬約兩公尺的大洞，擔心到時候會造成路面下陷坍塌，而且泥石不斷掉落至下水道內，未來也將嚴重影響到水流的暢通。

市議員陳世凱服務處獲報，邀請烏日區公所、建設局、水利局及自來水公司的施工單位前往會勘；服務處主任洪龍旭表示，水利局人員起初還表示不知道權責單位是誰，要先確認是否屬於建設局或是區公所管轄，再進行施工，但眼看已經有立即危險，還要問是誰管的，到時候沒人處理，泥石跑到下水道內，還是水利局負責。

最後會勘決議，由水利局請施工單位立即進行搶修，工程大約兩週內會完成。

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  • 下水道涵管掉落後，所排放的污水持續沖刷，造成地基被淘空，出現寬約兩公尺的大洞。（議員陳世凱提供）

    下水道涵管掉落後，所排放的污水持續沖刷，造成地基被淘空，出現寬約兩公尺的大洞。（議員陳世凱提供）

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換水管挖路 驚見地基被掏空

烏日區中華路正在進行自來水管汰換工程，市議員陳世凱前天接獲民眾通報，發現開挖處接污水下水道的涵管早已斷裂掉落，在水流的沖刷下，已經出現寬約兩…

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