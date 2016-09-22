〈中部〉學童震災演練 台中副市長示範趴桌下

2016-09-22

〔記者陳建志／台中報導〕九二一是國家防災日，大里區美群國小進行全市地震防災演練示範，小朋友聽到警報聲後，立刻躲到桌下避難，隨後戴上防災頭套，有秩序地疏散到操場，副市長張光瑤還趴在桌下，示範「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟；佛光山慈悲社會福利基金會則捐贈一千組防災頭套給十所國小。

昨天是國家防災日，為了強化地震發生時自救、救人的能力，各級學校在昨天上午九點廿一分時同步舉行地震避難掩護演練，大里區美群國小並進行示範觀摩，副市長張光瑤、議員李天生、林碧秀和多所學校代表都到場觀看。

小朋友聽到地震警報器鳴叫聲後，在老師提醒下，迅速躲到桌下緊抓桌腳做出「趴、掩、穩」的保命三步驟，接著戴上防災頭套，在老師帶領下，遵守「不語、不跑、不推擠」三不原則，迅速往校園等空曠處集結避難。

演練過程中，張光瑤並躲到桌下，示範「趴下、掩護、穩住」抗震保命三步驟，因動作確實，贏得小朋友掌聲，小朋友則演唱由「兩隻老虎」改編的地震口訣，輕快的「地震來了，地震來了，不慌張，不慌張，趴下、掩護、穩住，趴下、掩護、穩住，要記住，要記住。」讓小朋友輕鬆記住地震避難要領。

佛光山慈悲社會福利基金會並捐贈一千組防災頭套給美群、瑞城、峰谷、大坑等十所國小，張光瑤稱讚防災頭套不但地震時可救命，平時午休也能當枕頭使用，感謝佛光山基金會。