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〈中部〉縣府與伊普斯威奇市 締盟

2016-09-22

縣府21日與澳州昆士蘭州伊普斯威奇市（Ipswich）締結姐妹縣，由縣長林明溱（左二）與伊普斯威奇市市長Paul Pisasale（左三）簽約，成為為南投縣第6個姐妹城市。林明溱致詞時表示。伊普斯威奇市曾憑藉卓越的數位科技能力，登上美國公布的2015年全球7大智慧城市榜，是一個在社會、經濟各方面發展十分優秀頂尖的宜居城市，未來雙方將在觀光、文教與農業等各方面進行交流與合作，帶動兩縣、市的繁榮進步。（圖文：記者張協昇）

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  • 縣府21日與澳州昆士蘭州伊普斯威奇市（Ipswich）締結姐妹縣，由縣長林明溱（左二）與伊普斯威奇市市長Paul Pisasale（左三）簽約，成為為南投縣第6個姐妹城市。林明溱致詞時表示。伊普斯威奇市曾憑藉卓越的數位科技能力，登上美國公布的2015年全球7大智慧城市榜，是一個在社會、經濟各方面發展十分優秀頂尖的宜居城市，未來雙方將在觀光、文教與農業等各方面進行交流與合作，帶動兩縣、市的繁榮進步。 （圖文：記者張協昇）

    縣府21日與澳州昆士蘭州伊普斯威奇市（Ipswich）締結姐妹縣，由縣長林明溱（左二）與伊普斯威奇市市長Paul Pisasale（左三）簽約，成為為南投縣第6個姐妹城市。林明溱致詞時表示。伊普斯威奇市曾憑藉卓越的數位科技能力，登上美國公布的2015年全球7大智慧城市榜，是一個在社會、經濟各方面發展十分優秀頂尖的宜居城市，未來雙方將在觀光、文教與農業等各方面進行交流與合作，帶動兩縣、市的繁榮進步。 （圖文：記者張協昇）

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