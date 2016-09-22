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〈中部〉名間下灣巷道路突塌 將儘速修復

2016-09-22

〔記者謝介裕／名間報導〕無風也無雨，名間鄉下灣巷道路大白天竟塌陷，路面正中央出現一個大窟窿，交通被迫中斷，當地下灣巷社區民眾只能繞道進出，公所初步研判，極可能是之前颱風接連來襲，才造成路基無預警塌陷，幸無人員傷亡，將儘速修復，還給社區民眾「行」的安全。

昨天是九二一大地震屆滿十七週年日子，名間農友開著小貨車沿著下灣巷道路，打算外出工作時，馬路中央竟發出轟隆巨響，除了車子嚴重搖晃以外，社區居民也都擔憂難道又有地震發生，紛紛外出察看，發現原來是路面出現一個直徑一公尺多的大窟窿，質疑天氣如此晴朗，無風也無雨，為何路面會突然塌陷？

名間鄉公所主任秘書陳錦漢指出，公所接獲通報後，立刻依搶險救災開口契約規定，要求廠商先做好道路安全防範與警示措施，隨即到現場會勘，惟因裡頭有電信、電力、瓦斯等各種管線，基於安全起見，公所預計二十二日會同管線單位一起展開道路修復工作。

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  • 無風無雨，名間鄉下灣巷道路中央突然塌陷，出現一個大窟窿，交通暫時停擺。（記者謝介裕攝）

    無風無雨，名間鄉下灣巷道路中央突然塌陷，出現一個大窟窿，交通暫時停擺。（記者謝介裕攝）

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