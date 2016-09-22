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〈中部〉武昌宮地震演練 盼提供安全鑑定

2016-09-22

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕集集鎮公所在九二一大地震屆滿十七年之際，於當初震央武昌宮地震園區，透除過地震防災演練，建立幼兒園小朋友與民眾防災觀念，也盼土木、結構等相關專業技術人員，協助鑑定因震災倒塌的宮廟是否仍安全，避免意外發生。

集集武昌宮主祀玄天上帝，八十八年九二一大地震被震垮，宮廟從二樓建築塌陷變成一樓，在時任鎮長的縣長林明溱與廟方人員努力下，除了如願完成新宮廟重建，倒塌的宮廟也變成震災紀念園區。

惟集集鎮長陳紀衡、武昌宮管理委員會主委陳永錡指出，在長期風吹、雨打、日曬過程中，園區倒塌的宮廟混凝土疑斑駁脫落；鋼筋好像也愈來愈彎曲、裸露，令人擔憂恐再次倒塌，因此希望專業人士能提供維護、維修等方面技術，讓遊客擁有優質與安全的遊憩環境。

另縣內各級學校昨也配合國家防災日，舉行防震演練，縣府並派員到各校督導，強調今年各校在規劃演練活動時，特別加強實境狀況模擬，不同地域會針對所屬災害類型完成防災計畫與演練，提升災害應變能力。

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  • 縣長林明溱透過武昌宮震災紀念園區的來龍去脈，灌輸幼兒園小朋友正確的防災觀念。（記者謝介裕攝）

    縣長林明溱透過武昌宮震災紀念園區的來龍去脈，灌輸幼兒園小朋友正確的防災觀念。（記者謝介裕攝）

  • 武昌宮管理委員會主委陳永錡關心武昌宮潛在的危險。（記者謝介裕攝）

    武昌宮管理委員會主委陳永錡關心武昌宮潛在的危險。（記者謝介裕攝）

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標題：〈中部〉武昌宮地震演練 盼提供安全鑑定


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