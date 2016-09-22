〈中部〉充電警示燈 警車減碳又防竊

2016-09-22

〔記者湯世名／彰化報導〕縣警局交通隊研發出新式的充電式警示燈，不僅可在引擎熄火狀態下開啟，維護員警執勤時的健康，還有輕巧、便宜及方便攜帶等優點，兼具節能減碳、省油效果。這項創新開發，獲今年交通部第八屆道安創新貢獻獎交通執法類第一名，未來將推廣到全國各警察單位使用。

交通隊長紀孝蘇指出，以往警方夜間處理車禍或執行酒測臨檢勤務，警車引擎須處在發動狀態，才能讓車頂警示燈長時間開啟，否則電瓶很快就沒電，但引擎長時間啟動，易造成車輛耗損，且排放的廢氣也影響員警健康；更嚴重的是，引擎在啟動狀態下，警車易遭不法之徒趁機潛入開走，縣警局委由專業燈具廠商設計出一款符合執勤需求的充電式警示燈，研發出更新的第三代警示燈，已發放一百組到全縣各單位使用。

他說，舊款警示燈市價逾二萬元、重逾六公斤，這款最新充電式警示燈一具市價僅六千多元、重約二公斤，內建鋰電池，充電後使用時間逾六小時，且是活動式，具輕便易攜及強力吸附等多項優點，警方於夜間值勤警車熄火狀態下，充電式警示燈照樣可開啟閃燈，充分達到節能減碳效果，還可防止員警一個不留神造成警車被偷。

今年全國道路安全觀摩暨研討會今天將在鹿港鎮文創會館舉辦，會中將表揚彰警等得獎單位，並廣邀全國道安夥伴共同交流各縣市交通經驗，共同防制交通事故，減少交通傷亡憾事一再重演。