| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉充電警示燈 警車減碳又防竊

2016-09-22

〔記者湯世名／彰化報導〕縣警局交通隊研發出新式的充電式警示燈，不僅可在引擎熄火狀態下開啟，維護員警執勤時的健康，還有輕巧、便宜及方便攜帶等優點，兼具節能減碳、省油效果。這項創新開發，獲今年交通部第八屆道安創新貢獻獎交通執法類第一名，未來將推廣到全國各警察單位使用。

交通隊長紀孝蘇指出，以往警方夜間處理車禍或執行酒測臨檢勤務，警車引擎須處在發動狀態，才能讓車頂警示燈長時間開啟，否則電瓶很快就沒電，但引擎長時間啟動，易造成車輛耗損，且排放的廢氣也影響員警健康；更嚴重的是，引擎在啟動狀態下，警車易遭不法之徒趁機潛入開走，縣警局委由專業燈具廠商設計出一款符合執勤需求的充電式警示燈，研發出更新的第三代警示燈，已發放一百組到全縣各單位使用。

他說，舊款警示燈市價逾二萬元、重逾六公斤，這款最新充電式警示燈一具市價僅六千多元、重約二公斤，內建鋰電池，充電後使用時間逾六小時，且是活動式，具輕便易攜及強力吸附等多項優點，警方於夜間值勤警車熄火狀態下，充電式警示燈照樣可開啟閃燈，充分達到節能減碳效果，還可防止員警一個不留神造成警車被偷。

今年全國道路安全觀摩暨研討會今天將在鹿港鎮文創會館舉辦，會中將表揚彰警等得獎單位，並廣邀全國道安夥伴共同交流各縣市交通經驗，共同防制交通事故，減少交通傷亡憾事一再重演。

廣告
  • 充電式警示燈較舊式警示燈便宜、輕巧且節能減碳，讓彰警榮獲全國評鑑第一。 （記者湯世名攝）

    充電式警示燈較舊式警示燈便宜、輕巧且節能減碳，讓彰警榮獲全國評鑑第一。 （記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
換水管挖路 驚見地基被掏空

烏日區中華路正在進行自來水管汰換工程，市議員陳世凱前天接獲民眾通報，發現開挖處接污水下水道的涵管早已斷裂掉落，在水流的沖刷下，已經出現寬約兩…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：〈中部〉充電警示燈 警車減碳又防竊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.