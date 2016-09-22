〈中部〉株頂冒出玉米穗 植物專家：氣候異常

2016-09-22

〔記者陳冠備／田尾報導〕田尾鄉一處農田旁種植一排玉米，近日進入採收期，卻有半數玉米穗沒包葉片、且還從植株頂上長出。植物專家許丕和表示，可能因氣候異常，造成玉米莖頂端生長點受損，易從植株基部長出分櫱。

李姓農婦表示，兩個月前她種下約一百株甜玉米，近日玉米進入熟穗階段，卻發現有半數玉米株頭上長出玉米粒，務農二十多年來，從沒看過，覺得很神奇。她說，正常的玉米是從植株中段長出，一株有三到五根玉米，從頭上長出玉米的，中株就不再長了，不曉得為什麼會這樣？

玉米是雌雄同株的禾本科植物，雄蕊生長於植株頂端，為圓錐花序，雌蕊如鬚狀，雌穗即是玉米本身，生長於植株中部的葉腋內，雄蕊花粉散出與雌蕊受精後，就可長出滿滿果粒。植物專家許丕和表示，雄穗上長出籽粒，可稱為流蘇穗，這類情況有可能是在玉米六片展葉之前，遇到冰雹、霜凍、藥害或是牲畜毀壞等，讓植株莖頂端生長點受到損傷，就會從植株基部長出分櫱，如果沒有及時補充營養，穗分化的時候就會出問題。

許丕和說，這種玉米還是可以食用，大面積耕種偶爾會見到變異的，但是有一半變異，大致是該品種不適合夏季種植，有的品種對環境較敏感，更容易出現這種情況。