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〈中部〉公墓遷葬閒置 議員爭取設置壘球場

2016-09-22

〔記者黃淑莉／斗南報導〕斗南將軍、田頭里各有一處公墓，這幾年遷葬完成，整地後閒置雜草叢生，雲林縣議員蔡東富昨天邀集縣府城鄉發展處長陳東松到場會勘，地方多位里民也到場關切，蔡東富說，避免閒置地遭亂倒垃圾影響環境衛生，將爭取設置壘球場及社區公園。

蔡東富指出，位在將軍里重光國小後方的墓園約有三公頃，田頭的墓園約一公頃，因年代久遠，公所禁葬多年，並請家屬撿骨、遷葬，遷葬工作都已完成，但兩塊空地都閒置荒廢。

蔡東富表示，斗南沒有壘球場，許多愛好棒、壘球民眾要到鄰近土庫、西螺等地打球，重光國小後方空地佔地廣闊，將爭取設置慢壘球場，至於田頭里則希望能設置社區公園。

陳東松說，將軍里腹地夠大，將請林務局在四周先造林，中間則設置壘球場；另田頭里空地佔地約一公頃，全部打造為社區公園，幅員太寬地方管理、維護困難，建議半公頃做公園，半公頃設置滯洪池，下週將再邀請林務局、水保局等單位再度會勘。

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  • 縣議員蔡東富（右二）邀縣府城鄉處長陳東松（左一）會勘，爭取在斗南將軍里設置壘球場。（記者黃淑莉攝）

    縣議員蔡東富（右二）邀縣府城鄉處長陳東松（左一）會勘，爭取在斗南將軍里設置壘球場。（記者黃淑莉攝）

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標題：〈中部〉公墓遷葬閒置 議員爭取設置壘球場


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