| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉疼惜偏鄉童 退休師返校當志工

2016-09-22

〔記者陳燦坤／四湖報導〕四湖鄉建陽國小老師蔡素珠退而不休，四年來每天準時到學校圖書館當志工服務學童，蔡素珠覺得現在退休生活過得很充實，看到學童借書閱讀，帶給她成就感。

建陽國小圖書館每天早上九時二十分開放，蔡素珠便埋首整理圖書，等待學童下課借閱，許多家長接送孩子到校，常將蔡素珠當成學校職員，經師生告知才知道她曾是學校老師，四年前退休，現在到校擔任圖書館志工，家長聽了相當感動。

蔡素珠表示，建陽國小位在偏鄉，社區找不到一家書店，買書需到十餘公里外的北港鎮，若想到校外圖書館借書，距學校最近的口湖鄭豐喜圖書館也遠在五公里外，買書、借書均不方便，校園圖書館成了學童補充精神食糧唯一來源，可是偏鄉資源缺乏，無法編列經費雇用管理員，學校也人力有限，為維持圖書館運作，學童需輪流當志工。

她過去任教期間，見到學童因整理書籍趕不及上課，所以退休後返校擔任志工，提供學童更好的閱讀環境，學童一句「謝謝老師」，讓她覺得再辛苦也值得。

廣告
  • 蔡素珠退休後，每天準時到建陽國小圖書館當志工。（記者陳燦坤攝）

    蔡素珠退休後，每天準時到建陽國小圖書館當志工。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
換水管挖路 驚見地基被掏空

烏日區中華路正在進行自來水管汰換工程，市議員陳世凱前天接獲民眾通報，發現開挖處接污水下水道的涵管早已斷裂掉落，在水流的沖刷下，已經出現寬約兩…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：〈中部〉疼惜偏鄉童 退休師返校當志工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.