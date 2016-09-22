〈中部〉疼惜偏鄉童 退休師返校當志工

2016-09-22

〔記者陳燦坤／四湖報導〕四湖鄉建陽國小老師蔡素珠退而不休，四年來每天準時到學校圖書館當志工服務學童，蔡素珠覺得現在退休生活過得很充實，看到學童借書閱讀，帶給她成就感。

建陽國小圖書館每天早上九時二十分開放，蔡素珠便埋首整理圖書，等待學童下課借閱，許多家長接送孩子到校，常將蔡素珠當成學校職員，經師生告知才知道她曾是學校老師，四年前退休，現在到校擔任圖書館志工，家長聽了相當感動。

蔡素珠表示，建陽國小位在偏鄉，社區找不到一家書店，買書需到十餘公里外的北港鎮，若想到校外圖書館借書，距學校最近的口湖鄭豐喜圖書館也遠在五公里外，買書、借書均不方便，校園圖書館成了學童補充精神食糧唯一來源，可是偏鄉資源缺乏，無法編列經費雇用管理員，學校也人力有限，為維持圖書館運作，學童需輪流當志工。

她過去任教期間，見到學童因整理書籍趕不及上課，所以退休後返校擔任志工，提供學童更好的閱讀環境，學童一句「謝謝老師」，讓她覺得再辛苦也值得。