〈中部〉關懷長者 詩人任明信創作兼公益

2016-09-22

〔記者曾迺強／民雄報導〕中正大學經濟系校友任明信，在大學最後一年受到中文系老師啟發，開始從事詩集創作，出版的兩本詩集，曾登上書店暢銷排行，他正進行文字和攝影結合的「末日遠行」創作計畫，透過在明信片上寫詩，寄給支持計畫的讀者，同時把部分所得捐給五家關懷長者的社福機構，一圓回饋社會的夢想。

現年三十一歲任明信，目前在高雄市三餘書店工作，他說，十年前，讀大學時偶然到中文系選修「神話學」課程，當時老師的一句話：「聆聽聲音及探索自己心裡聲音」，深深震撼自己，幾經思索，確定金融業非自己喜愛職業，開始往寫作發展。

任明信表示，出版過「你沒有更好的命運」及「光天化日」兩本詩集，完成第二本詩集後，決定遠離電子通訊產品，帶著帳篷和睡袋到東部海邊過夜，尋找新的創作靈感。他說，「末日」是希望讀者回到當下，把每天當成最後一天在過，藉公益捐助，讓長者在生命最後時光感到溫暖，可在網路搜尋並訂閱支持。