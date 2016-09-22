| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉關懷長者 詩人任明信創作兼公益

2016-09-22

〔記者曾迺強／民雄報導〕中正大學經濟系校友任明信，在大學最後一年受到中文系老師啟發，開始從事詩集創作，出版的兩本詩集，曾登上書店暢銷排行，他正進行文字和攝影結合的「末日遠行」創作計畫，透過在明信片上寫詩，寄給支持計畫的讀者，同時把部分所得捐給五家關懷長者的社福機構，一圓回饋社會的夢想。

現年三十一歲任明信，目前在高雄市三餘書店工作，他說，十年前，讀大學時偶然到中文系選修「神話學」課程，當時老師的一句話：「聆聽聲音及探索自己心裡聲音」，深深震撼自己，幾經思索，確定金融業非自己喜愛職業，開始往寫作發展。

任明信表示，出版過「你沒有更好的命運」及「光天化日」兩本詩集，完成第二本詩集後，決定遠離電子通訊產品，帶著帳篷和睡袋到東部海邊過夜，尋找新的創作靈感。他說，「末日」是希望讀者回到當下，把每天當成最後一天在過，藉公益捐助，讓長者在生命最後時光感到溫暖，可在網路搜尋並訂閱支持。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
換水管挖路 驚見地基被掏空

烏日區中華路正在進行自來水管汰換工程，市議員陳世凱前天接獲民眾通報，發現開挖處接污水下水道的涵管早已斷裂掉落，在水流的沖刷下，已經出現寬約兩…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：〈中部〉關懷長者 詩人任明信創作兼公益


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.