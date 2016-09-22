〈中部〉問全台最長的溪 中製手機答我們中國的
〔記者王善嬿／嘉義報導〕中國手機內建防「獨」軟體？在中國經商的台灣網友，上週日用在中國購買的華為手機語音助理，詢問「全台灣最長的河流」，語音助理回答「這是我們中國的，毋庸置疑！」讓該網友難以接受，他的妹妹擷取問答的照片上傳臉書，網友紛紛留言嘲諷，這是「內建九二共識」，還有人說是「防獨軟體」。
這位上傳照片女網友受訪說，她的哥哥在中國經商，上週日為幫女兒查功課資料，用在當地買的中國系統華為手機，詢問手機語音助理關於全台灣最長的溪、河流等問題，竟回覆上述答案，哥哥與她都覺得難以接受。
她在臉書貼文表示，「附送這種智能系統，我實在接受不能啊（不能接受）」，引發網友討論，有人說，她哥哥的手機內建「防獨軟體」、「九二共識」，還有人爆氣指責：「愚蠢至極，怎麼不設定為全世界都是中國人的算了」；有人建議詢問「中國是台灣的領土，不知它懂不懂」，或「台灣中國一邊一國」看手機會不會自爆，也有人認為不只中國人有玻璃心，「連機器人也調教成玻璃心了」。
嘉義高工電子科資訊媒體組長蔡志鴻說，手機內建或下載APP軟體，可有語音功能，Android系統手機多使用Google資料庫，從照片跟貼文研判有兩種可能，一是華為手機語音系統會連回中國資料庫，另一則是手機剛出廠沒多久，仍以中國資料庫為主，但如在台灣用久了，會調整比對符合在地情況的資料回答。
手機通訊行賴姓店員表示，她沒聽過客人反映有手機語音會這樣回答，但推測雖然都是中國製，但手機售出時，會搭配適用該國家、地區系統。
民進黨立委李俊俋批說，中國資訊封閉甚至不准民眾連到國外網路，且向來以控制資訊來洗腦、統戰，建議最好的方法就是不要用中國製手機。
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