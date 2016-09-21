〈南部〉關子嶺溫泉美食節 24日踩街開跑

2016-09-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南關子嶺溫泉美食節將於廿四日開幕，市府昨天熱鬧宣傳，邀請民眾一起來泡湯，穿著和風浴衣，在夜間「聽音樂、看表演、吃美食」！

活動持續至10月23日

溫泉美食節將於九月廿四日至十月廿三日舉辦，廿四日將以「關嶺夜慶」為主題，於晚間六點半在關子嶺溫泉公園寶泉橋正式啟動，舉辦巡行踩街活動，由以關子嶺的溫泉守護神︱不動明王（火王爺）為意象所打造的三米高花燈為主，結合浴衣踩街、太鼓擊奏及火舞等表演，以溫泉祭典的形式登場。

此外，開幕當天下午三點起，關子嶺嶺頂公園還有假日溫泉市集活動，除有成人及兒童浴衣免費體驗、面具及祈福繪馬彩繪、彩色棉花糖及日式烤麻糬ＤＩＹ、在地農特產展售，當天打卡上傳FB，還可免費領取「關嶺宮燈」，送完為止，可至活動網站http://www.guanziling.com.tw/查詢，或電洽6353226。