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〈南部〉李子園發展生態社區 盼世代傳承

2016-09-21

〔記者王涵平／東山報導〕李子園社區全面發展生態社區，社區居民除研習生態相關課程，也積極辦理親子等活動，希望新世代也投入社區永續發展。

辦親子活動 盼年輕人投入

李子園社區產業協會理事長吳振興表示，今年南市山區、濱海分別有李子園、十份社區獲水保局選定補助發展生態社區，因此李子園本月起有生態輔導團隊進駐，居民需研習生態調查等相關知識。

由於生態社區是為了社區永續發展，因此希望能有更多年輕人留下或返鄉投入，為此，吳振興也積極與相關單位合作，例如與市府照管中心合辦親子活動，透過捏陶等互動，讓新世代進一步了解社區事務並產生興趣。

甫從吉貝耍國小校長退休的鄭富仁，隨即投入李子園社區產業協會總幹事工作，他在竹門國小等校任職時，積極發展永續校園，對於社區以山林為主軸發展生態，抱持高度期待。

他說，李子園的動植物生態相當豐富，結合焙灶土窯等產業人文，社區生態課程結束後，將規劃「綠皮書」，讓社區未來發展有更清楚的方向。

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  • 李子園社區全面發展生態社區，社區居民除研習生態相關課程，也積極辦理親子等活動，希望新世代也投入社區永續發展。（記者王涵平攝）

    李子園社區全面發展生態社區，社區居民除研習生態相關課程，也積極辦理親子等活動，希望新世代也投入社區永續發展。（記者王涵平攝）

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