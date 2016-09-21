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〈南部〉百年中藥房義診 橋頭西林社區勾記憶

2016-09-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕參與都發局清淨家園社區營造計畫的橋頭西林社區，保留公園旁百年歷史的中藥房古厝，邀義大醫院中醫部舉辦義診，重啟老一輩人的記憶。

橋頭西林社區位於高三十六縣道的里林西路旁，社區居民發揮創意，保留原有斑駁的磚牆，並將社區入口處的荒地，整理成花木扶疏的西林古厝公園，成為當地民眾散步的好去處，還獲得今年「建築園冶獎」的肯定。

公園旁的「保安堂」中藥房，建築結構完整，屋內保留了藥櫃、裁刀等器材。里長吳建豐表示，「保安堂」已有百年歷史，是社區早期唯一的中藥房，居民共同的記憶。

義大醫院中醫部部長蔡金川也帶領年輕醫師，巡禮這間古早中藥房，他強調社區將傳統中藥鋪的樣貌與研磨器具，完整保留下來，是一處讓人回顧傳統醫學的好場所，未來將透過校內的通識課程，讓更多學生來參觀。

都發局長李怡德表示，市府樂見有更多的社區，像西林社區一樣，將社區營造的觸角延伸到產業、生活、文化等面向。

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  • 百年歷史的「保安堂」中藥房，保留早期的中藥研磨器具。（記者葛祐豪攝）

    百年歷史的「保安堂」中藥房，保留早期的中藥研磨器具。（記者葛祐豪攝）

  • 橋頭西林社區公園及老厝。（記者葛祐豪攝）

    橋頭西林社區公園及老厝。（記者葛祐豪攝）

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