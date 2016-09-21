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〈南部〉藝術家進駐 美濃永安老街重現風采

2016-09-21

11月19日創作開幕展

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為活化客庄發展、重現老街風采，高市客委會邀請三位青年藝術家羅懿君、陳詠笙和蕭禹琦進駐美濃文創中心，以藝術與創意為媒介，引動客庄社區更多能量，打造美濃新亮點。三人除了將辦理多場藝術工作坊外，並於十一月十九日舉辦創作開幕展，歡迎民眾踴躍參加。

美濃永安老街，有傳統紅磚門樓與伙房老宅簇擁著，街上過去有不少理髮店、藍衫、榻榻米等商家老店，曾榮景一時，近年來青年外移，居住人口老化使街區漸形落寞。

為活化客庄發展、重現老街風采，客委會以鄰近永安老街的美濃文創中心為基地，邀請青年藝術家運用不同創作媒材，如竹編、影像創作等激發原有場域的記憶及反思，透過藝術家的眼睛和創作來妝點美濃、構建在地美學文化，並開辦藝術工作坊邀請鄉親共同參與。

歡迎遊客們有閒來聊

客委會表示，駐村藝術家將於美濃文創中心和永安老街周邊進行創作佈展，並於十一月十九日舉辦創作展開幕，展期至明年二月，歡迎民眾旅遊美濃時造訪美濃文創中心和永安老街，在認識客庄的同時也接觸到豐富多元的藝文活動。

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