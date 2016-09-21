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〈南部〉【孔廟文化節週六起跑】小一新生點硃砂 首度循古禮

2016-09-21

〔記者劉婉君／台南報導〕迎接教師節，孔廟文化節將於廿四日起跑，為小一新生點硃砂啟智慧活動，今年將首度循古禮舉辦，祭孔、點硃砂、巡泮池、領智慧糕，儀式更為隆重，一二○個名額已被秒殺。配合活動，相關文創紀念品昨天公布，參加文化節活動者可獲贈鉛筆，報名主題講座、走讀活動、大成聖祭導覽者還可獲得文化節專屬的藏書票，九二八祭孔當天，還有兩千五百個智慧鹽袋，將送給現場與會民眾。

文化局長葉澤山表示，古代兒童入學堂時，須先向孔子像禮拜，再向教師行拜師禮，隨後由教師以硃砂筆點斷句讀，開始授課，稱為「開筆」。孔廟文化節活動今年在專家協助規劃下，儀式更具制度化，十月二日活動當天，賴清德在大成殿向孔子請得智慧筆，參加的學童在明倫堂前集合，由禮生引導穿過禮門到大成殿禮拜孔子，並接受賴清德點硃砂，再從義路出、巡泮池，回到明倫堂領取智慧糕，整個儀式約二、三十分鐘。

孔廟文化節每年都請一位版畫家製作活動專屬的藏書票，版畫家黃郁生設計的藏書票，總共使用七塊版，呈現出從大成殿由裡往外看的視覺，限量三百張。

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  • 孔廟文化基金會製作五種顏色的智慧鹽袋，將送給參加祭孔活動的民眾。（記者劉婉君攝）

    孔廟文化基金會製作五種顏色的智慧鹽袋，將送給參加祭孔活動的民眾。（記者劉婉君攝）

  • 孔廟文化節文創紀念品發表。（記者劉婉君攝）

    孔廟文化節文創紀念品發表。（記者劉婉君攝）

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