〈南部〉行動教育扎根 「雲遊計畫」啟動

2016-09-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府與美國高通公司、遠傳電信、工業技術研究院及華碩電腦昨日共同宣布「無線關愛學無限 」，全台第一個南市雲遊計畫啟動，高通提供六五○台平板電腦給南市十一所國中小使用，促進行動教育計畫全面性的深入發展，市長賴清德以「科技遇見教育」，期許南市智慧城市往上升級。

市長賴清德表示，學習計畫重大意義「科技遇到教育」，科技已不是一個數字、距離及生冷的科技，而是帶來人性關懷，科技代表未來、教育也代表未來，這兩個結合一起，對城市未來發展一定有長足影響，而且是非常難得的國際產官學合作，等於是為南市未來智慧城市建置，打了一劑強心針，更往前邁進。

美國高通公司資深副總裁暨亞太與印度區總裁Jim Cathey表示，這不單是科技佈建或僅鎖定某方面建設，而是一個完整城市生態系，就像南市的4G智慧城市全方位規劃，防災、觀光，都是高通能幫得上忙之處，未來有機會加強跟台南合作。

受贈學校係經過校園生態與教學特色評選出來，學習計畫平台有影音、社群等多功能，老師可透過雲遊學平台設計課程、組織社群討論，還可ＧＰＳ定位、直播學生校外活動實況，讓家長透過網路參與；另外，學生也可回傳自製的影音內容。

市府表示，美國高通公司為全球通訊產業巨擘，同時也是全球領先手機晶片廠商，「無線關愛計畫」已推動十多年，目前在四十六國推行一一四項不同專案，與超過六五○個對象合作，今年高通首次將無線關愛計畫引進台灣，南市的「雲遊計畫」成為台灣唯一獲選的城市。