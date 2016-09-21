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〈南部〉老人日照中心 還有三成名額

2016-09-21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市陸續在十一個行政區設立十四間老人日照中心，至今年八月底仍有三成名額；初步研判可能是民眾對日照還不熟悉，將透過各種管道積極宣傳，也籲子女放心讓長輩走出家門。

配合長照十年計畫二‧○，高市社會局積極與民間單位合作設置老人日照中心，累計在十一個行政區（高市共卅八區）設置十四處。

但社會局統計，至今年八月底止，十四家日照中心共四一九個床位（非病床、屬午休用床），僅進駐兩百九十位長輩，亦即三成床位仍空著。

社會局指出，籌設一處日照中心需時間與經費，且空間、設備、人力都需符合法令，有相當難度，結果日照中心運作後卻仍有空位，讓人感覺很可惜。

局內初步分析，靠近市區的日照中心幾乎額滿，位在原高縣的日照中心則有部分空位，研判可能是交通問題，也可能是民眾對日照還不熟悉、或長輩個人習慣使然。

社會局說明，日照每週開放五天、每天八小時，服務對象是經專業評估的失能或失智長輩，中心內有社工、照顧服務員、護理人員等專業人力，可透過自立訓練、休閒或健康等課程，讓長輩開心生活，也延緩老化。

詳情可洽：三三七三三七六、四一二八○八○。

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