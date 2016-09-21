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〈南部〉吃不新鮮蛤蜊不停射精 醫：有可能

2016-09-21

〔記者方志賢／高雄報導〕有網友在臉書分享急診室罕見病例，一名男子吃了不新鮮的蛤蜊，拉肚子還一直射精，很多網友覺得不可思議，高醫泌尿外科醫師王起杰表示，男子吃到腐壞海鮮造成急性腸炎，直腸發炎、腫脹，並擠壓到旁邊儲精囊，而引起射精，從學理研判是有可能，當然這是極端案例。

有網友在「急診醫師的眼晴」臉書粉絲團分享急診的罕見病例，一名男子疑似吃了不新鮮蛤蜊後，不僅拉肚子，而且幾乎每小時就射精一次。有人質疑是網路趣聞，從人體的機制來看，不可能發生這種事。

引發急性腸炎可能擠壓儲精囊

但國內診治男性性功能障礙名醫王起杰研判患者應是二、三十歲年輕男子，年輕人製造精液的速度很快，二十多歲年輕人，不到一天就可充滿儲精囊，加上吃了大量蛤蜊，增加精液的量更多，儲精囊處於充滿狀態，而儲精囊是兩個對稱，一邊可儲存三CC，兩邊是六CC。

王起杰說，男子因為吃了腐敗海鮮，引發急性腸炎，直腸發炎、腫脹，而從人體解剖圖來看，直腸旁邊就是儲精囊，腫脹的直腸可能擠壓到旁邊的儲精囊，而發生排精。

王起杰說，男子不斷排精，有點像醫師診斷攝護腺發炎，會進行肛門指診，手指戴手套從肛門進去按摩，再把精液擠壓出來做檢查，男子可能每次排○．五CC或一CC，就像拉肚子，也不會一次拉光，一次解一點、解一點，所以每小時就排精一次。

王起杰也提出男性精液製造速度的計算公式，也就是年齡十位數乘以九，若二十多歲年輕人，就是二乘以九得十八，也就是一週可以做愛八次，不到一天就可製造滿精液。三十多歲是三乘以九得二十七，兩週可以做七次。

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  • 從人體解剖圖來研判，直腸旁邊就是儲精囊，腫脹的直腸可能擠壓到旁邊的儲精囊，而發生排精。（記者方志賢攝）

    從人體解剖圖來研判，直腸旁邊就是儲精囊，腫脹的直腸可能擠壓到旁邊的儲精囊，而發生排精。（記者方志賢攝）

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吃不新鮮蛤蜊不停射精 醫：有可能

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