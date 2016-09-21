〈南部〉公車進校園 南臺科大拔頭籌

2016-09-21

〔記者林孟婷／永康報導〕校園內搭公車，節能又減碳！為減少學生交通事故發生，並擴大推廣節能減碳教育生活化，南市交通局與南臺科技大學合作，成為南市第一個公車進校園的學校，不僅造福學生，附近上班族、社區民眾也同樣受惠。

南市廿一路公車正式通車，在南市交通局局長張政源、南臺科大校長戴謙、市議員林宜瑾等人共同見證下，南臺科大成為台南市第一個公車進校園的學校。

張政源表示，廿一路公車沿途經台南火車站、台南公園、小北商場、南臺科大、愛買量販、台灣金屬創意館、永康休閒育樂中心等站。

其中台南火車站緊鄰台南文化創意產業園區，不僅可提供學生在教育學習、藝文活動、青年創業育成、產學合作等功能，同時市民亦可搭乘公車到南臺科大體驗生活機能館、優活館等休憩娛樂活動，也可提供小孩及高齡老人公車旅遊等多元需求，可說是一舉數得的多功能「藝游巴士」。

戴謙表示，該校學生人數約一萬九千人，每日騎乘機車上學、打工人數近萬人，機車使用頻率甚高，為改善學生交通安全，以及推動節能減碳生活化，透過校園公車提供學生以及社區民眾便利交通性。