〈南部〉龍崎考潭道路崩毀 高低落差一米五

2016-09-21

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕龍崎區通往關廟新光的考潭道路，九○六豪雨與莫蘭蒂強颱接連侵襲，嚴重塌陷、斷裂，出現逾一米五的高度落差，因牽涉到私人土地使用上的疑義，修復工程被耽擱，立委王定宇昨天勘災，為部落居民請命。

龍崎區長蕭琇華表示，崩塌處在南一六二線轉往土崎里考潭部落的道路上，可直通知名的新光彩繪村，平常過往車流不少，九月初的連續豪雨造成崩塌，起初高低落差僅五十公分，莫蘭蒂強颱侵襲後，災情擴大。

王定宇昨天邀集行政院農委會水土保持局台南分局、龍崎區公所等單位現勘，他強調，當地往關廟的聯繫已被阻隔，而附近主要道路也出現崩塌，險象環生，修復工程再不展開，一旦災情加劇，對外交通都中斷，考潭恐成為孤島，居民情何以堪。

由於嚴重塌陷，現場有放置木板可以上下，供徒步通行，但車輛完全無法前進，連騎士都「知難而退」，無奈折返，顯見高低落差之大。

區公所已向市府通報災害復建，初估經費要三百萬元，由於考潭道路牽涉到私有土地，逾四十人共同持分，雖已取得委託同意書，但是否具代表全數公證的法律效力，相關事宜仍待釐清，王定宇協調後，預計一週內完成確認。籲請相關單位設法解決土地使用的疑義，或研議所有人全數同意的取代方案，以利復建工程儘速啟動。