〈南部〉防登革熱 副市長帶隊巡環境死角
〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕九月十八日南市仁德區出現入夏後第二例本土登革熱，市府與衛生局如臨大敵展開防治，副市長顏純左昨日率衛生局長等人檢視復興里民宅屋頂排水槽（天溝）積水情形，在多間民宅天溝發現積水甚至長雜草，但未找到孑孓蹤影。顏純左提醒民眾不能放鬆這些易孳生病媒蚊幼蟲的隱性死角。
顏純左指出，一般常見的顯性積水容器，民眾多能留意清除；但隱性的孳生源卻常被忽略，為提醒民眾注意這些隱性孳生源，昨天親自到東區復興里巡查並教導民眾防治絕招。
顏純左與復興里長陳郭玉指及衛生局長林聖哲、東區區長吳明熙，分別搭工程吊車上到民宅屋頂天溝檢視，查看十多間民宅天溝，發現有多家天溝排水孔被樹葉、泥土堵塞積水，有的甚至長出雜草，但未找到孑孓蹤影。
顏純左表示，常見孳生源如花瓶、花盆底盤、水桶、輪胎、帆布、保麗龍箱等明顯積水容器，但隱性孳生源更不容忽視。蚊子也有陸、海、空三軍，清除孳生源要朝這三方面著手，一般民眾清除的只是陸地繁殖的孳生源，空中繁殖的孳生源天溝和水中繁殖的地下室，須加強注意清理。
環保局為防孳生登革熱病媒蚊，配合各區總動員舉辦環境清潔日清理環境，籲請市民配合響應檢查環境，清除積水容器，消滅登革熱孳生源，以防引發疫情。環保局表示，為防颱風過後疫情蔓延，各區動員環保志義工清理環境，另外今年一月至八月稽查登革熱孳生源，已開罰四百卅二件，其中居家環境的積水容器以澆花儲水桶、盆栽底盤、飲料空瓶罐居多，籲請民眾務必隨手清除。
林聖哲說，仁德區本土病例的工作地東區裕聖里與住家仁德里病媒蚊監測密度都是四級，密度偏高，因病媒蚊指數超過三級，登革熱發生率更高。無論是住家、工作地、學校、機關及公司行號等，都須確實做好「巡、倒、刷、清」工作，做好防蚊自我保護措施，有登革熱疑似症狀儘速到醫院診所就醫快篩，才能阻絕疫情擴散，勿因積水容器孳生孑孓受罰，也增加染病風險。
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