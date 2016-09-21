〈南部〉議長補選卡關 綠營急連署召開臨會
2016-09-21
〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議長補選，「卡」在程序委員會，現為國民黨籍成員居多數，如何解套過關，變數難料。
南市議會再陷入朝野對峙，國民黨團昨日表明「堅決抵制」程委會，指控市長賴清德操控議長補選，並反對賴美惠重執議事槌；由於目前議會由副議長郭信良代理議長職務，國民黨團表示「支持維持現狀」，但對於議長是否補選，未表明答案，強調要學民進黨作法「見招拆招」，即使民進黨團發動十九位議員連署召開臨時會，還是要經過程委會討論議程這一關。
代理議長的郭信良表示，將會努力協商溝通，儘速依法舉行議長補選，對於國民黨團嗆聲，民進黨團總召林宜瑾表示，不論是《地方制度法》或《地方立法機關組織準則》，其位階都遠在南市議會內規之上，若國民黨團在佔優勢的程委會中以任何形式杯葛議長補選，都將面臨於法不容且與一般常識背道而馳的窘迫處境，屆時不管行政、司法、監察，和最重要的市民意志，都會給國民黨團主事者相應的制裁。
林宜瑾表示，黨團昨日已趕送連署召開臨時會，而且行政院也來函依法儘速舉行補選事宜，因此也會請內政部與行政院函釋，這種刻意杯葛程序委員會，議會可否逕行召開臨時會，以免破壞民主議事。
南市議會程序委員會原由各委員會推派一員擔任程序委員，加上正副議長為當然程序委員，共有九席，但在市長賴清德「對抗黑金、拒進議會」期間，李全教主導議政時，國民黨團強勢修改內規程委會組成，改為黨團不分成員多寡，均有兩席，再加上議長推薦一席，以致議員占多數的民進黨團只擁有三席，國民黨團則掌握四席、無黨籍掌握兩席。
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