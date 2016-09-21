〈南部〉議長補選生波 程序委員會流會

2016-09-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會昨日召開程序委員會商討臨時會補選議長事宜，但因國民黨籍三名議員以抵制「賴氏王朝」復辟為由刻意缺席，以致宣告流會，民進黨陣營則譏諷國民黨因為李全教雙重賄選喪失議員資格，覺得羞恥而做無理杯葛，朝野互控再掀波瀾。

四人出席 苦候二小時仍差一人而流會

南市議會原定九月廿七日至廿九日臨時會舉行議長補選，將是國內首度地方議長選舉適用地制法新法採記名投票，可是昨日程序委員會現有八名委員，除了民進黨籍副議長郭信良主持，民進黨邱莉莉、李退之與無黨聯盟郭秀珠共四人出席，國民黨蔡育輝、洪玉鳳、王家貞拒絕出席，無黨林阳乙請假，市府由秘書長李孟諺帶隊出席，苦候二個小時，郭信良還穿梭市府官員與朝野議員間「閉門協商」，最後因未達五人過半門檻而流會。

國民黨團表明抵制 要發揮監督角色

國民黨團表明抵制理由，一是賴清德介入南市議長選舉，二是一○三年大會審年度預算時，在當時賴美惠議長帶領下，只花卅分鐘就包裹表決一○四年的市府預算，嚴重違法破壞制度。黨團表示，民主政治真諦就是監督與制衡，過去四年賴美惠擔任議長時，市議會就讓外界譏為「台南市議事局」。

國民黨團指出，國民黨團反對賴美惠重執議事槌，支持維持現狀，為讓市政運轉完全攤在陽光下，符合民主政治行政、立法分立原則，該黨團將從抵制議會程序委員會開始，強力發揮少數監督的角色。

民進黨陣營批是「為反對而反對」

邱莉莉表示，國民黨對於議長補選，已經沒有自信也推不出人選，否則怎會尚未選舉即認為賴美惠就是補選當選的議長，表明是「為反對而反對」的杯葛。而民進黨是經黨團決議民主機制，共同推舉賴美惠代表民進黨角逐議長寶座，形成黨的一致主張，當然也是賴清德市長支持的人選，國民黨團對民進黨議長人選比手畫腳，究竟是因李全教雙重賄選喪失議員資格覺得羞恥，還是有何政治陰謀？呼籲國民黨應回歸地方制度與台南利益做思考，勿因此在議事上做無理杯葛。

民進黨團總召林宜瑾表示，一○四年度預算所以被迫趕在定期大會最後一天，才在衝突中迅速審結，就是因將近一個月的預算審查時間，國民黨籍議員透過冗長發言議事手段杯葛議會預算審查，致使理性討論預算案空間遭到浪費，希望國民黨團能自我克制，也約束其黨籍議員，以理性態度來面對市民囑咐的神聖議政工作。