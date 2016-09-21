〈南部〉《觀察筆記》宿命的浮雕

2016-09-21

以商逼政是台灣躲不開的大刀嗎？

緊隨而來步步進逼的是以民逼官。

中國統戰二部曲運用得十分靈活，對蔡政府堅壁清野，卻大展雙臂擁抱藍營縣市長。

就是陽謀，就是要分化藍綠，就是要造成台灣內部矛盾，沒了團結，怎麼會有力量呢？看到那個台商會長的言論，再看國台辦高層歡迎藍八縣市長或代表的講話，很深的惆悵一直從心底翻滾上來，憂傷跟著濃濃地籠罩了。

「台灣人小便不能攪沙」，小時候長輩評論時事或選舉結果或社會現象，這一句是總結，哀嘆台灣人不團結的下場是淪為被統治者，被殖民者。

歷史也是這樣地回應這一句話，荷蘭來過，走了；葡萄牙來過，走了；鄭成功來過，清朝來過，海盜也來過，日本人也來了，國民黨軍登岸，來來去去中捲動台灣人的血肉之軀投身政權爭奪洪爐。

這是馬前卒，是刀俎，是魚肉，南洋戰爭看到他們，和共軍東北會戰的國軍行伍也看到他們，抗美援朝前仆後繼的共軍裡也看見容顏驚懼的他們。

現在兩岸航路裡也看到他們，沉浮在海峽洶湧潮水中！（資深記者黃明裕）