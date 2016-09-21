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〈南部〉保護師生個資 正修科大獲英認證

2016-09-21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科技大學為保護全校一萬八千餘名師生個資，一○三年成立「個人資料保護推動委員會」，花了一年多建構國際標準資訊作業與業務流程，昨獲「英國標準協會」（BSI）頒發BS 10012個人資訊管理制度驗證證書。

BSI英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛昨前往正修科大，將驗證證書頒給校長龔瑞璋。蒲樹盛說，他將英國個資保護制度帶到台灣，正修是少數通過驗證的學校，展現落實個資保護的用心。

龔瑞璋表示，透過一條線就能把資訊傳出去，以前聽起來是不可能的事，但隨著資訊發展日新月異，智慧型手機更是無線網路，加上雲端資料傳輸，資料流量之大，實在難以想像，個資保護更顯重要。

正修科大成立「個人資料保護推動委員會」，將全校六十六個單位導入個資管理，過程中依循PDCA管理模式，建立個人資訊管理制度，檢視現行資訊系統與資訊作業流程，分析個人資料生命週期所經過環境、分布與使用狀況，進一步建立個資清冊，完成全校導入。

除此之外，並舉辦兩場BS 10012主導稽核員LA訓練課程，培育三十五位教職員通過考試、取得證書，成為持續運作個資保護的種子。

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  • 推動個資保護有成，正修科大獲頒BS 10012個人資訊管理制度驗證證書。（記者洪臣宏攝）

    推動個資保護有成，正修科大獲頒BS 10012個人資訊管理制度驗證證書。（記者洪臣宏攝）

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