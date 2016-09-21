〈南部〉西子灣擱淺漁船 剩2艘抽油

2016-09-21

〔記者黃旭磊／高雄報導〕擱淺在西子灣的四艘漁船，現剩兩艘在現地抽油，將儘快移除船體，恢復海岸景觀。

高雄港四艘美式大型圍網漁船，上週三（十四日）遭莫蘭蒂颱風吹斷纜繩，漂流擱淺於西子灣。一週來，經過高雄港務分公司動員超過三百五十名人力搶救，移除富冠六○六號、富冠七○七號兩船，並阻絕九十二萬公升柴油及燃油外洩，避免影響多杯孔珊瑚生態，初步達成環保署副署長詹順貴限定十日內清除完畢的任務。

交通部航港局、高雄市海洋局及順天六○六號、永興發一六八號等兩艘漁船船東、保險公司及船東互保協會（Ｐ＆Ｉ），昨進行船體移除計畫書審查會議，研商船體移除作業方案。

高雄港務分公司主秘劉秋梅說，已於昨天完成海域岸際環境復原工作，預計今天繼續進行順天六○六號漁船四、五艙之殘油抽除及第一艙殘油檢查。至於永興發一六八號漁船，昨下午持續進行左舷一至三船艙鑽孔殘油抽除作業，「漁船須提出公證公司之無殘油證明報告，才可移除船體。」