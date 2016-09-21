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〈南部〉林園中學老榕倒 校友重栽搶救回憶

2016-09-21

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園中學校區內兩棵樹齡超過七十年的榕樹，因不堪莫蘭蒂強風吹襲倒地，校友羅天亮為搶救「共同回憶」，動用重機具將老樹扶正重栽，校友們在臉書上大力按「讚」。

莫蘭蒂重創高雄，林園中學十二棵樹木在風災中被吹倒，其中兩棵巨大榕樹更讓校友不捨。家長會前會長羅天亮前天動用自家公司的怪手、吊車機具，展開搶救老樹行動。

倒地的兩棵榕樹分別種植在資訊樓前及中山園內，資訊樓前榕樹為中油林園廠新三輕興建時，由廠區移植至該校的老樹；中山園榕樹則已在校超過七十年，在校時間最久。

林中校長莊訓當指出，林中創校已八十三年，第一次遇到這麼大的風災，連在校七十年的老榕也倒地，校友們極力想保存老樹，給了老榕重生機會。

「老樹是許多校友們的回憶，再怎麼說，都要讓它重新站起來！」羅天亮表示，他念書時榕樹就已存在，不捨它因颱風而消失。校友謝茂景說，「有多少人曾經在樹下年少輕狂，義氣情感在此昇華」。

不過，也有校友擔心它們能否存活，莊訓當表示，已依專家建議先行修剪枝葉重栽，「只要我們不放棄，生命總是能自己尋找出口」。

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  • 林園中學校友動用重機具，搶救倒地的「共同回憶」。 （記者洪臣宏翻攝）

    林園中學校友動用重機具，搶救倒地的「共同回憶」。 （記者洪臣宏翻攝）

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