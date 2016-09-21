〈南部〉林園中學老榕倒 校友重栽搶救回憶
2016-09-21
〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園中學校區內兩棵樹齡超過七十年的榕樹，因不堪莫蘭蒂強風吹襲倒地，校友羅天亮為搶救「共同回憶」，動用重機具將老樹扶正重栽，校友們在臉書上大力按「讚」。
莫蘭蒂重創高雄，林園中學十二棵樹木在風災中被吹倒，其中兩棵巨大榕樹更讓校友不捨。家長會前會長羅天亮前天動用自家公司的怪手、吊車機具，展開搶救老樹行動。
倒地的兩棵榕樹分別種植在資訊樓前及中山園內，資訊樓前榕樹為中油林園廠新三輕興建時，由廠區移植至該校的老樹；中山園榕樹則已在校超過七十年，在校時間最久。
林中校長莊訓當指出，林中創校已八十三年，第一次遇到這麼大的風災，連在校七十年的老榕也倒地，校友們極力想保存老樹，給了老榕重生機會。
「老樹是許多校友們的回憶，再怎麼說，都要讓它重新站起來！」羅天亮表示，他念書時榕樹就已存在，不捨它因颱風而消失。校友謝茂景說，「有多少人曾經在樹下年少輕狂，義氣情感在此昇華」。
不過，也有校友擔心它們能否存活，莊訓當表示，已依專家建議先行修剪枝葉重栽，「只要我們不放棄，生命總是能自己尋找出口」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
吃不新鮮蛤蜊不停射精 醫：有可能
有網友在臉書分享急診室罕見病例，一名男子吃了不新鮮的蛤蜊，拉肚子還一直射精，很多網友覺得不可思議，高醫泌尿外科醫師王起杰表示，男子吃到腐壞海…
網友回應
熱門新聞
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 內幕！裘莉休夫 竟是受夠小布這2件事...
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/20賽果）
- 穿得太火辣 女主播節目直接走光露點...
- 聯準會明決策會議 市場憂心突襲升息
- 吳德榮：颱風恐在關島形成 可能朝台灣來
- 凌性傑／記憶的暗室
- 強颱馬勒卡撲日 2人失蹤、1死逾30傷
- 政院經貿談判辦公室掛牌 鄧振中任總代表 侯清山 王美花副總代表
- 小六戀愛、17歲娶某...「少年阿公」顏寬恒看未成年結婚
- 週刊爆海邊與女親熱 已婚議員撇「怎麼可能」喊告
- 和富商熱戀ing 楊謹華曾為舊愛險跳樓
- 社論》政治統派式微 經濟統派上場
- 郵寄背包夾40公斤毒品 2台灣人在日被捕
- 徐若瑄夫曾入選傑出商業領袖 和前妻育有2女
- MLB》國聯賽揚競爭激烈 小熊韓德瑞克斯最被看好
- 2016台灣美術雙年展《一座島嶼的可能性》
- 翁滋蔓對戲后擺臭臉遭撤封面 翁母：炒新聞
- 18％不公不義還續領？ 蔡丁貴：凸顯制度不公平
- 小英選徐國勇政院發言人 藍委讚：堪稱高招！
- 《自由廣場》陳唐山很清楚：不要為了省錢關閉外館
- 為癌症編程式 微軟：10年後解決它
- 壓力太大？國小生企圖在校跳樓！
- 外援遭拒 「世上最悲傷北極熊」喬遷夢碎
- MLB》衝突過後 普伊格今穿特製T恤嘲諷瘋邦
- 謝淑薇賽事因里約奧運報銷 嗆網協 ：直接公佈單據啦！
- 做最好的事？馮世寬妙答......
- 太平島新建物全都露 政府向Google反映處理
- （影音X2）舒米恩打造都蘭小巨蛋 「阿米斯音樂節」有神祕新梗
- 台股開盤下跌19.66點 報9141.92點
- 疑因經商失敗 男燒炭輕生
- 〈愛情大智慧〉男人不只是 視覺動物
- 台北農產運銷公司總座未如預期請辭
- 樺漢獲外資青睞 股價創新高
- 機車攔腰撞貨車 騎士滑飛20公尺重傷不治
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 《亞洲盃》台灣女排奪第5 歷來最佳戰績
- 疑失足墜湖 9旬婦溺水亡
- KID靠局部特徵 認不出許維恩
- 〈親子會客室〉什麼都學 什麼都不會
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉林園中學老榕倒 校友重栽搶救回憶
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分