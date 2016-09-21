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〈南部〉高市106年總預算 砍公務員慰問金增清潔獎金

2016-09-21

淨舉借73億元較今年少3700萬

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨公布明年度總預算，歲入一二一六億元、歲出一二八九億元，淨舉借七十三億元，較今年少借三千七百萬元。配合中央施政，明年退休公務員三節慰問金領取資格限縮，預計可省下八千六百萬元；市府另決定，明年起將清潔獎金從每月六千元提高至八千元，與台北、桃園、台中三直轄市一致，預估增加七千兩百萬元。

高市議會國民黨團總召曾俊傑認為，市府財政窘困、當省則省，議會還沒收到相關數字，屆時仍會嚴格把關，為市民看緊荷包。

編列20.45億元償還勞健保

市府說明，雖然中央同意多補助高雄一二四億元勞健保欠費，但僅是回到對高雄公平合理的基礎，市府明年仍需編列二十．四五億元償還勞健保。

此外，市府須面對人事及法定支出自然成長九．七六億元，加上近幾年房地產景氣低迷等結構性及環境因素，確實造成市府財政種種限制。

市府強調，雖然環境差、限制多，對於財政自律、債務控管從未懈怠，明年度總預算仍盡力達成多項目標，包括控制舉債不成長、比今年度少三千七百萬元，資本門支出兩百零七億元、比例提高，減列第二預備金一億元、轉投入基層建設。

資本門支出部分，主要投入生活圈道路一億三千萬元、流域綜合治理計畫六億元，以及捷運紅線延伸段等建設計畫共十五億元，展現市府持續建設高雄的決心。

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