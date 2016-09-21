〈南部〉發票量少3成5 屏東創世柑仔店開幕催票

2016-09-21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕創世基金會統計今年一至七月全台募集發票量為三千四百餘萬張，比去年同期少了三成五，屏東創世昨天開幕的「創世柑仔店」，鼓勵小朋友捐發票換小禮物，也在現場提供電子發票捐贈，方便民眾作公益。

創世基金會屏東分院院長林艾樺表示，近年發票募集數量大幅減少，屏東現在幾乎只剩下一半，這次藉由「創世柑仔店」開幕，讓學童認識捐發票幫助植物人的公益活動，現場也提供電子發票捐贈系統給民眾使用，同時推廣創世的愛心碼「919」，讓民眾在消費購物時，可以將電子發票捐給創世。

創世指出，柑仔店的營運模式，由民眾將家中一些兌換的贈品或是小五金捐到柑仔店，提供需要的朋友以發票做公益兌換。

華山幼兒園園長郭麗如表示，在柑仔店所使用的每一張發票，都能幫助清寒植物人，讓孩子捐發票之餘，又能帶領孩子學習施比受更有福的意義，家長和園方都相當支持。