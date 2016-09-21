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〈南部〉教育躾最重要 95歲退休校長獲表揚

2016-09-21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府昨天舉辦優良教師表揚大會，高齡九十五歲的退休校長楊明義，今年獲教育部教育奉獻獎肯定，成為台灣教育界史上最高齡的得獎者，楊明義說，雖然退休近三十年，但他對於教育仍相當關心，不管時代怎麼變，教育教「躾（日語教養的意思）」最重要！

楊明義說，「躾」是由「身」和「美」組合而成的日文漢字，意思是要養成良好習慣，遵守規則做事，但並非要老師、家長們去「教養」孩子，而是要培養孩子自我教育、養成良好習慣的能力， 無論時代怎麼變，孩子生多、生少，「躾」是教育的根本。

生於民國十一年的楊明義，受日本教育長大，曾在日治時代、台灣光復後任教，除精通中、日語，他也從書籍與農地實作中累積了豐富的農業知識，指導學生識字之餘，更將農業知識傳授給學生。

楊明義二十九年前屆齡退休，但他仍持續在塔樓社區講課、教唱日文歌；他說，他曾在日治時代教書五年，當時他做的事比日本同事還多，卻領到比日本同事還少的薪水，那時就盼望台灣千萬不要再成為殖民地，而教育就是翻轉未來的基礎。

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  • 高齡95歲的退休校長楊明義，退而不休推廣教育理念與精神。 （記者邱芷柔攝）

    高齡95歲的退休校長楊明義，退而不休推廣教育理念與精神。 （記者邱芷柔攝）

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